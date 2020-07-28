«Многие таких детей боятся, а я — люблю»: парень бесплатно стрижет маленьких аутистов и больных ДЦП

На четвертом этаже небольшого бизнес-центра Новосибирска расположилась «пыточная комната». Оттуда регулярно можно услышать детский плач, всхлипы, крики. У проходящих мимо людей волосы встают дыбом, а по коже бегут мурашки. Что же происходит за закрытой дверью? Обычная детская стрижка. Нет, делает ее не Эдвард Руки-Ножницы, а 28-летний Тимур Газиев. Каждый вторник брутальный мужчина стрижет детей с диагнозами «аутизм» и «ДЦП». Делает это бесплатно. О том, сложно ли работать с особенными ребятишками, и о чем мечтает сам парикмахер — в материале КП-Новосибирск.

Сибиряк учился на нефтяника, но уже пять лет работает парикмахером.Фото: Алена МАРТЫНОВА

КРУТЯТ РУЛЬ И МОРЩАТСЯ ОТ ФЕНА

Тимур Газиев родился в Узбекистане, в городе Фергана. Именно там он начал свою карьеру парикмахера — работал подмастерьем у одного из профессионалов-стилистов. Руку набивал на младших сестрах, знакомых, которые хотели новые прически и стрижки.

— Вообще, я по образованию нефтяник. Пару лет проработал в этой отрасли и понял, что здоровье мне дороже. Пять лет назад знакомые открыли детскую парикмахерскую и пригласили меня работать. Так я и начал свой путь, — рассказал КП-Новосибирск Тимур.

Год назад сибиряк открыл собственный салон, который и называет в шутку «пыточной». Хотя тут не так уж и страшно. На входе небольшой детский уголок, миллион мягких игрушек, кресло в форме машинки.

Максим пришел в «пыточную» первый раз.Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Как я пришел к бесплатным стрижкам для таких детей? Их мамы просили. Писали мне, просили помочь. В обычных парикмахерских мастерам сложно с ними. Многие мамы еще и стесняются, что их ребенок может доставить дискомфорт другим посетителям, в итоге это становится целой проблемой, — объясняет мужчина. — А я детей люблю, вот и не отказал один раз, два… А потом выделил для таких ребятишек целый день.

Тимур рассказывает об этом, не отрываясь от работы, потому что сегодня как раз вторник. В его руках машинку сменяют ножницы, а фен прекрасно работает в тандеме с расческой. В кресле сидит шестилетний Максим, у него синдром Дауна. Ребенок пришел к Тимуру первый раз. Он с большим удовольствием крутит руль машинки, а потом морщится от теплого воздуха из фена.

— Многие просто боятся работать с такого рода детьми. Они думают, что сделают им больно или что-то еще. Стрижка часто занимает больше получаса. Сейчас я первый раз вижу, что мой сын даже не дергается, — призналась КП-Новосибирск Светлана Атаманова, мама Максима.

У Тимура стрижка получилась быстро: 10 минут — и вот маленький посетитель уже с новой прической.

Тимур кропотливо трудится над каждой головой.Фото: Алена МАРТЫНОВА

«ИМ НУЖНО ДАТЬ ПОКРИЧАТЬ»

Тимур работает в основном с мальчиками. Они менее капризны, чем девочки, и волосы у них короче в несколько раз. Сибиряк честно признается, что найти подход к каждому ребенку сложно, но он справляется.

— С такими детьми иногда бывает даже проще, чем с другими. Они живут в своем мире и немного иначе воспринимают любое прикосновение. Я могу это понять. Другим же порой стоит дать просто покричать, а потом вытереть сопли и приступить к стрижке, — говорит Тимур.

Инструменты для идеальной прически.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Кстати, маленькие клиенты регулярно доверяют мастеру свои секреты. Рассказывают о том, что ели в саду, с кем дружат, а порой делятся самым сокровенным — в кого влюблены. Тимур внимательно слушает детей и даже дает житейские советы. А еще находить с ними общий язык помогает четвероногий напарник — бело-рыжий помощник породы джек-рассел-терьер. Это пес Тимура, и он работает вместе с хозяином в должности психолога, помогает успокаивать детей.

— Пока щенок был маленький, ребенок брал его на руки и успокаивался. Сейчас песика так просто не потискаешь, для детей он уже тяжелый, поэтому он бегает и играет с ними, — улыбается сибиряк.

Собака любит поиграть с ребятишками и помогает успокоить их во время стрижки.Фото: Алена МАРТЫНОВА

За один день у Тимура может быть около 20 маленьких посетителей. К некоторым особенным детям мужчина ездит и домой. Мамы просто не могут привести ребенка (например, он в инвалидном кресле), а подстричь волосы уж очень нужно.

Сейчас у Тимура есть многое: бизнес, собака, добрая и открытая душа. Но мужчина строит планы, мечтает и о собственных детях. В идеале, чтобы их было пять.

— Мечтаю о крепкой семье, детях. Двоих своих родить, еще парочку усыновить можно было бы. Хочу, чтобы в старости была большая семья. Привью детям любовь, доброту, научу заботиться и всегда держаться друг за друга, — добавляет Тимур.

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