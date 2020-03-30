А я мурзиков люблю, их с деревьев соберу: дневник спасателя котов

Юрий Кокорин - простой сибирский парень, работает на высоте, есть свое альпснаряжение. Между коммерческими заданиями - покраской мостов, мытьем окон - он занимается волонтерством - спасает животных. О тонкостях этой работы Юра рассказал в своем дневнике КП-Новосибирск.

«ОРАЛ ТАК, ЧТО ВСЯ ОКРУГА СЛЫШАЛА»

Я со школы увлекался туризмом и альпинизмом. Поэтому и работу начал искать в этой же сфере. Сейчас чем только не занимаюсь: крашу, мою, лампочки меняю, рекламу монтирую. Высота разная, в городе выше 120 метров пока не поднимался. Вообще, я люблю людям помогать, в разных проектах участвую, к детишкам в больнице в костюме Супермена спускался, книжки вот в колонии собираем и сдаем. А котики в моей жизни появились сами собой.

Спасатель котиков говорит, что в 90 процентах случаев животные могут слезть с дерева самостоятельно.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Первый случай был неудачный. Кот-сфинкс зимой оказался на балконе. Было холодно, температура ниже -20. Он орет на всю округу, соседей напугал. Те начали постить сообщения в социальных сетях: «Помогите коту! Где же его хозяева?» Не помню уже кто, но мне позвонили, попросили вытащить сфинкса с балкона. Я приехал со всем снаряжением, соседи нашли ключи от чердака, чтобы я смог на крышу залезть, но было уже поздно. На балконе больше никто не орал - кот замерз. Мы на всякий случай позвонили в квартиру. Открыл ребенок - наверное, недавно домой пришел - и сказал, что да, котик умер.

Меня это как-то немного задело. Я понял, что вызволением котов из неприятностей в городе никто не занимается, спасатели и МЧС в первую очередь помогают людям. И это понятно, но проблема-то от этого не решается. Вот я и решил взять на себя общественную нагрузку. Разместил на своей страничке в Сети сотовый телефон, чтобы люди в случае ЧП звонили мне. После сфинкса было еще несколько случаев - бабушки на деревьях котов теряли, так мой номер и разошелся по Бердску. Сейчас выезжаю и в Линево, и в Искитим, и в Академгородок.

Чтобы спасти кота, надо мыслить, как кот.Фото: Алена МАРТЫНОВА

«РАБОТАЮ КАК ПСИХОЛОГ»

Самый главный нюанс этой моей деятельности в том, что на самом деле в 90 процентах случаев котов снимать с деревьев не надо! Они сами вообще-то слезают. Это заложено природой. И проверено мной лично - опытным путем. Если лезть за котом на дерево снизу, он начнет подниматься еще выше - уползать от опасности. Опасность для него в этом случае представляет спасатель. Поэтому лучше всего не мешать коту, не караулить всю ночь внизу, а просто уйти. Ночью, когда будет тихо, кот почувствует себя в безопасности и слезет. Глупо же полагать, что усатый залез на дерево и только после этого понял: «Блин, как высоко я забрался! Как же мне теперь на землю обратно?! Я же высоты боюсь!» Нет, кот так не думает. Ничего он не боится - наоборот, чувствует себя в безопасности. А людские крики и попытки спасти только еще больше его напрягают.

Так что если мне звонят, плачут в трубку, умоляют снять котика с дерева, я работаю как психолог: успокаиваю, объясняю, что кот - не дурак, сам слезет.

Чаще всего на высоте коты чувствуют себя в безопасности. И переживать надо не за них, а за их хозяев, которые боятся потерять животное.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Бывают, конечно, и другие случаи. Если кот был со шлейкой или поводком, залез на дерево и запутался. Шнурок его держит. В таком случае как бабушка на 20-метровый тополь залезет? Никак. Здесь я должен помочь. На автовышку обычно скидываются неравнодушные люди, в каких-то случаях и лестницей можно обойтись. Кстати, коты могут быть агрессивными, поэтому работаю в перчатках для сварки, которые животному не прокусить. Еще у меня в арсенале брезентовая сумка - тоже для котов.

Бывает, заказывают автовышку и вызывают меня владельцы породистых котиков, выставочных. Ну, вот очень хозяевам надо, чтобы кота сняли. Тогда тактика такая: автовышка сразу поднимается на уровень выше животного, а потом медленно опускается вниз. Кот пугается и сам сползает. Тот есть я больше выступаю как пугающий элемент, а не спаситель. Вознаграждение часто предлагают, но я не беру, старюсь всегда быстро ретироваться.

- Не скажу, что котов я как-то особенно обожаю, - говорит котомен.Фото: Алена МАРТЫНОВА

ЗАЧЕМ КОШКА ЛЕЗЕТ НА ДЕРЕВО?

Я конечно, не кошачий психолог. Но могу сказать: если кошка залезла на дерево, скорее всего, она чего-то испугалась. Или собак, или человека, или от машины шарахнулась. На дереве котик может просидеть до четырех дней. Проголодается, спустится и сам пойдет к дому за едой. Сидеть ночами под деревом не надо, наоборот - затянете процесс. Кстати, выманивать кота с дерева - дохлый номер. Ни валерьянка, ни еда, ни животное противоположного пола не помогут. Все опробовано множество раз разными хозяевами. Безрезультатно.

Кстати, большинство вызовов мне поступают на ничейных котов. Люди просто видят на дереве кота, пугаются за него и сразу мне звонят. Вот именно в таких случаях чаще всего успокаивать и приходится. Хотя был один забавный случай из этой серии.

Звонит мужик, очень просит спасти кота. Тот на ветке дерева сидел. Я приехал, понял, что для кота ситуация не критичная, но тот мужик так переживал... Он еще и подвыпивший был. Мы решили ветку, на которой сидит хвостатый, подпилить. Кот упал вниз вместе с этой веткой и тут же драпанул в кусты. Вообще, этот способ довольно опасен, я его больше не применяю. Но как же радовался этот зоозащитник под градусом!.. Он даже расплакался, всучил мне купленную только что бутылку алкоголя. Как оказалось чуть позже, кот этот даже не его был…

Свое хобби Юра называется «социальной работой» - кто-то же должен снимать животных с деревьев.Фото: Алена МАРТЫНОВА

САМЫЕ ОПАСНЫЕ СЛУЧАИ

Есть еще один вид застрявших котов: когда хозяева ставят пластиковую форточку на проветривание. Сверху и по бокам получается клинышек. В эту дыру котята и не очень крупные котейки пытаются выпрыгнуть, например, за птичкой. И застревают. В результате мы имеем половину кота, орущую на улице, и половину, висящую в квартире. Кот под своим весом на окошке распластался и не может ни в одну, ни в другую сторону дернуться, поэтому просто орет. Это на самом деле один из опасных случаев - действовать надо быстро. Потому что, как говорят ветеринары, пережимается кровоток, и у животного могут отказать лапы. МЧС в этих случаях тоже не реагирует. У меня таких случаев пока было три: спускаюсь с крыши, спасаю кота, ищем хозяев, отдаем соседям.

Кстати, МЧС все-таки иногда на вызовы с котами приезжает. Правда, в этом случае кот уже становится для них побочкой. Когда человек - хозяин, подвыпивший товарищ - лезет на дерево спасти котика и сам вдруг понимает, что обратно слезть не может, тогда спасатели с вышкой приходят на помощь, а заодно и кота снимают.

Бывают и необычные случаи. Этой весной енотиху с березы снимал. Я людям объяснял, что не надо животное трогать - само ночью слезет. Но там столько народу под этой березой собралось - полгорода! Спорить было бессмысленно, они сами бы полезли на это дерево. Енотиху Варю спасли, я до нее на вышке добрался. Но она, шмыгнув в люльку, быстро - от стресса, видимо - сиганула вниз! Слава богу, обошлось без переломов, ее сразу же к ветеринару отвезли и проверили.

Дома у меня один кот живет. Мы его котенком подобрали где-то, не на дереве. Да и не скажу, что котов я как-то особенно обожаю. Это для меня социальная работа. Она рутинная, не слишком интересная, монотонная, но делать ее надо. Вот я и делаю, тяну эту лямку без шоу и хайпа.

Буйный енот, забравшийся на березу, поставил на уши полгорода.

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