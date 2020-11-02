Сибиряк спас щенков и сделал их звездами TikTok — на малышей выстроилась очередь из хозяев со всей страны

Александр спас четырех щенят. Фото: личный архив героя.

Говорят, хорошими делами прославиться нельзя, но 33-летний житель сибирского села Александр Степанюк на своем примере доказал, что все как раз наоборот. Он спас четырех щенят и снял это на видео. Ролики с пушистыми комочками набрали миллионы просмотров и тысячи комментариев в TikTok. Благодаря интернету собаки обрели хозяев, а 33-летний Александр Степанюк — популярность. Чудесную историю герой рассказал КП-Новосибирск. А мы узнали, можно ли как-то монетизировать эту славу.

«Я УЖЕ КОТЯТ ТАК РАЗДАЛ»

Александр работает на кладбище в селе Раздольное Новосибирской области — изготавливает памятники. Чтобы не мотаться домой за несколько километров, ночует на даче, которая находится рядом с местом работы.

— Я сам живу вместе с женой в Мошковском районе, поселок Октябрьский. Чтобы добраться до дома, нужно сделать кучу пересадок, поэтому и приходиться ночевать на даче, — рассказал КП-Новосибирск Александр Степанюк.

Животным стали придумывать имена в интернете. Фото: личный архив героя.

В ту ночь, 22 октября, он снова остался на даче и услышал писк из соседнего дома. Всю ночь прислушивался, а наутро решил посмотреть, кто же поскуливал и звал на помощь.

— Перед тем как идти на работу, решил проверить. Отодвинул доски у основания дома — смотрю, а там четыре белых комочка под фундаментом лежат. Сбегал за молоком, покормил их, — вспоминает мужчина.

Собак разобрали за полторы недели. Фото: личный архив героя.

Александр решил, что поможет щенкам найти новый дом. Вытащил одного малыша и снял небольшое видео.

— Я выложил ролик в TikTok. У меня уже был подобный опыт, я так пятерых котят раздал. Тоже снял ролик, выложил — и их разобрали моментально. Решил, что и в этот раз так же может получиться, — объясняет мужчина. — Малыша я принес домой. Накормил и помыл.

ОТ ЕКАТЕРИНБУРГА ДО НОВОСИБИРСКА

На следующее утро Александр проснулся и обалдел. В профиле было около 11 тысяч подписчиков, тысяча комментариев и миллионы просмотров. За бездомным щенком выстроилась очередь из желающих забрать.

— Мне позвонили из Екатеринбурга, сказали, что посмотрели видео и плакали всю ночь. Хотят забрать его к себе. Я согласился. Новые хозяева сами организовали доставку щенка из Новосибирска, — говорит мужчина.

Отправив хвостатого друга в новую семью, Александр решил, что таким образом пристроит и остальных. Вернулся к тому дому, чтобы достать собратьев уже пристроенного щенка. Только малыши не хотели сдаваться просто так и бегали от спасителя из угла в угол, даже пытались кусаться.

— Мне на помощь пришли местные жители. Вместе мы достали троих оставшихся. Я их тоже снял на видео и выложил в TikTok. Каждое видео набирало тысячи просмотров и множество комментариев, — продолжает мужчина.

Вы только посмотрите на эти милые глазки. Фото: личный архив героя.

«Актеры, у которых нет еще «Оскара», «А масть какая классная!», «Милота! Ты, парень, такой молодец!», «Маленький медвежонок Умка», -умилялась аудитория.

Подписчики стали придумывать белым комочкам имена. Одного назвали Хитрым, другого — Рыжим Ухом и еще одного — Бетховеном. К большому удивлению Александра, малышей разобрали, как маски в коронавирус.

— Я очень тщательно относился к выбору хозяев. Многие звонили, говорили, что у них бизнес, а щенки — в подарок детям. Были сильные сомнения, будут ли за ними ухаживать достойно. В итоге отдал одного в Каменку, двоих — в Новосибирск, — перечисляет сибиряк.

Сейчас у найденышей новые семьи и новые имена. Малышей любят, постоянно чешут за ушком и кормят от пуза. Новоиспеченные «родители» обязательно отправляют фотографии щенят Александру, чтобы у него душа была спокойна.

— Раз получается вести канал, спасая животных, то я не брошу это дело и буду творить добро дальше. Возможно, очень скоро еще какому-нибудь малышу найду новую семью, — рассуждает сибиряк.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«ЕСЛИ НЕ РАЗВИВАТЬ, ТО СЛАВА МОЖЕТ УЙТИ»

КП-Новосибирск обратилась к маркетологу, руководителю digital-направления в агентстве «АГТ-Сибирь» Андрею Шавневу, который рассказал, можно ли заработать на таких историях-однодневках:

— Такие милые и симпатичные истории всегда хорошо расходятся по интернету. Возможно, их разместили в разных пабликах, оттуда и пришла аудитория. Поэтому все произошло быстро. Если страницу не развивать, то слава может уйти. У мужчины уже 11 тысяч подписчиков, поэтому на него запросто могут выйти рекламодатели. Либо это будет бартер, либо ему заплатят небольшую сумму за ролик. Примерно до 3 тысяч рублей.

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