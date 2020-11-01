Бердский таксист готов бесплатно возить медиков к пациентам, но врачи пока не откликнулись

Иван Андреев готов возить врачей по Бердску и Академгородку. Фото:личный архив

Шофер Иван Андреев предложил врачам бесплатный проезд к пациентам в Бердске и Академгородке. Мужчина работает таксистом и надеется, что коллеги поддержат его инициативу. Иван готов возить врачей за свой счет, считает, что его траты будут не такими большими, ведь машина работает на газовом топливе.

Объявление о том, что с 1 ноября он готов возить медиков бесплатно, водитель написал в соцсетях.

— Я часто катаюсь с пассажирами, они жалуются, что не могут дождаться врача на дом часами (иногда срок ожидая врача составляет трое суток - Ред.). Я написал в соцсети, что готов помочь. Никакой компенсации за проезд и топливо не надо, это на безвозмездной основе. Уже обратился к врачу Бердской ЦРБ, чтобы спланировать график развоза медиков, — рассказал КП-Новосибирск Иван Андреев.

Мужчина имеет водительский стаж около 7 лет, раньше работал автомехаником.

Таксист опубликовал объявление в соцсетях. Фото: https://vk.com/berdsk_online

Сейчас таксист ждет звонков от больницы, но пока ни одного врача он не подвез, помощью еще никто не воспользовался.

Пользователи соцсетей уже похвалили инициативу Ивана:

- Никогда не сомневалась, что у нас есть настоящие мужики, — написала Ирина.

- Теперь осталось найти медперсонал, - написала Светлана.

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