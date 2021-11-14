9-летний мальчик, которого избил отчим, пожаловался на побои в новосибирском приюте

Мальчик пожаловался на драку с более старшим воспитанником. Фото: предоставлено мамой потерпевшего

Третьеклассник Алексей*, который стал жертвой побоев 44-летнего отчима, пожаловался на драку в центре «Виктория». Мама мальчика Ульяна рассказала КП-Новосибирск подробности случившегося:

— Я созвонилась с сыном, он пожаловался, что его обижает 14-летний мальчик из центра. 3 ноября сын в присутствии психолога рассказал про синяки на локте, 4 ноября мы увезли ему кнопочный телефон. 5 ноября Леша позвонил и сказал, что старший мальчик его ударил по носу, у него шла кровь. Мы написали заявление в опеку Дзержинского района, а затем отнесли в прокуратуру. Сын уже семь дней не звонил, хотя телефон у него есть и счет пополнен — рассказала КП-Новосибирск мама мальчика Ульяна*.

Сотрудники центра реабилитации подростков «Виктория» уверены: никто ребенка не обижал.

— Это неправда, нос ему никто не ломал. Я не знаю, с чего мама взяла это. Мальчик разговаривал с мамой, ребенок здоров. Врач проверила всех детей в группе. Мы организуем обследование, — сообщили в центре «Виктория».

Напомним, 9-летний Алексей из многодетной семьи попал в центр «Виктория» после ареста отчима в конце октября. СК обвинил 44-летнего мужчину в истязаниях ребенка, врачи нашли на теле следы синяков, ушибов и застарелые шрамы от побоев.

* Имена изменены по просьбе героев публикации

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