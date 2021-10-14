В Новосибирске отчим истязал девятилетнего мальчика, бросая об пол и стены

Отчим бил ребенка так, что тот падал на пол Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске педагоги спасли школьника от регулярных побоев от отчима. Как сообщили в Следственном управлении СКР по Новосибирской области, скандал произошел в многодетной семье из Дзержинского района. Учителя одного из детей стали замечать следы побоев на лице ребенка, пытались поговорить с мальчиком. Но он лишь твердил, что случайно упал. Педагоги не поверили ученику и обратились в полицию и Следственный комитет, начали проверку.

— Известно, что девятилетний ребенок жил с 44-летним отчимом, который за любую шалость или провинность бил мальчика руками и ногами по всем частям тела. Школьник падал и ударялся о различные предметы. Во время экспертизы были обнаружены свежие ушибы, гематомы, а также множественные рубцы и шрамы, доказывающие постоянные истязания со стороны отчима, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

Следователи добились изъятия ребенка из семьи: его поместили в реабилитационный центр. А жестокого отчима задержали: правоохранители возбудили уголовное дело по статье об истязаниях несовершеннолетнего.

Известно, что ранее 44-летний отчим-тиран был судим за хранение наркотиков и угрозы убийством.

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