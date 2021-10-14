Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
Радио
Реклама
Сегодня:
Еще
Общество14 октября 2021 16:46

В Новосибирске отчим истязал девятилетнего мальчика, бросая об пол и стены

Школьные учителя спасли ребенка от домашнего тирана
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Отчим бил ребенка так, что тот падал на пол

Отчим бил ребенка так, что тот падал на пол

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске педагоги спасли школьника от регулярных побоев от отчима. Как сообщили в Следственном управлении СКР по Новосибирской области, скандал произошел в многодетной семье из Дзержинского района. Учителя одного из детей стали замечать следы побоев на лице ребенка, пытались поговорить с мальчиком. Но он лишь твердил, что случайно упал. Педагоги не поверили ученику и обратились в полицию и Следственный комитет, начали проверку.

— Известно, что девятилетний ребенок жил с 44-летним отчимом, который за любую шалость или провинность бил мальчика руками и ногами по всем частям тела. Школьник падал и ударялся о различные предметы. Во время экспертизы были обнаружены свежие ушибы, гематомы, а также множественные рубцы и шрамы, доказывающие постоянные истязания со стороны отчима, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

Следователи добились изъятия ребенка из семьи: его поместили в реабилитационный центр. А жестокого отчима задержали: правоохранители возбудили уголовное дело по статье об истязаниях несовершеннолетнего.

Известно, что ранее 44-летний отчим-тиран был судим за хранение наркотиков и угрозы убийством.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.