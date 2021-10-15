Родные защищают отчима-тирана, избившего 9-летнего ребенка в Новосибирске

Бабушка и даже младший сын защищают отчима-тирана. Пострадавшего ребенка изъяли из семьи. Фото: Никита МАНЬКО

В Новосибирске судят 44-летнего мужчину, которого обвиняют в истязаниях ребенка. Тревогу забили учителя мальчика: они заметили синяки и ссадины третьеклассника и обратились в полицию. В ходе экспертизы на теле школьника нашли свежие и давние следы побоев.

— Пострадавший ребенок был изъят из семьи и помещен в социальное учреждение для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Сейчас его здоровью и жизни ничего не угрожает, им занимаются специалисты. Учитывая, что в данной семье еще есть несовершеннолетние дети, рассмотрели вопросы по профилактике насилия в отношении них, — рассказала детский омбудсмен Надежда Болтенко.

Корреспондент КП-Новосибирск связался с семьей ребенка: жена задержанного Дмитрия* живет втроем с детьми и свекровью в трехкомнатной квартире. Она оправдывает мужчину тем, что ребенок - трудный: воровал и специально портил вещи.

Бабушка ребенка уверяет, что отчим исправился. Хотя раньше его судили за хранение наркотиков и угрозу убийством.

— Это я его посадила, хотела вытащить из наркозависимости: выбор стоял между тюрьмой и могилой. Это Дмитрия* отрезвило, он стал семейным, даже пить перестал, — рассказала бабушка потерпевшего ребенка

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об истязаниях несовершеннолетнего, подозреваемый 44-летний Дмитрий задержан.

* Имя изменено.

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