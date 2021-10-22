Семейный тиран, или любящий отец? Можно ли вернуть в семью мальчика, которого там воспитывали побоями

Иконы и суровое воспитание смутили педагогов. Фото: Никита МАНЬКО

Жителя Новосибирска обвиняют в жестком воспитании ребенка, но жена уверяет, что мужчина чист перед законом и совестью. И вообще они православные, живут по домострою, а наказывали ребенка за воровство. Вместе с психологом, юристом и другими специалистами разбираем этот случай.

«НЕДОВОЛЬНЫЙ ПАПА ГОВОРИЛ МНЕ: «Я ТЕБЯ ГРОХНУ»

Началась история со звонка в полицию. Обратились учителя, заметив, что 9-летний ребенок пришел на уроки с синяками и ссадинами. Директор школы №96 Галина Резванова уверена: мальчик — жертва семейного насилия.

— Я взяла ребенка, и он все рассказал. Мы, как только узнали, сразу закричали и написали всем и всюду. Мальчик — хороший. Он хорошо учится на 4 и 5. Он нигде у нас не был замечен. На учете данная семья не состояла, — рассказала КП-Новосибирск Галина Резванова. — А вот папа был недоволен всем и всеми. Он имеет три судимости. Две за аналогичные действия (на самом деле за угрозу убийством — Ред.), одну по наркомании. Он всегда предъявлял требования к учителям — этот учитель не знает истории. Учитель по физкультуре на него в суд подавал. Всех он стращал. Мне он говорил, что тебя грохну, и тебя закроют.

44-летний отец, действительно, судим. Это правда. Скандалил с учителями — это тоже правда. У ребенка следы побоев — тоже правда. Теперь есть даже официально заключение экспертизы. После такого ребенка забрали в центр «Виктория», а родителя на время расследования арестовали.

Но его версия событий в семье и школе — совсем иная. Семья бедная и отец говорит, над сыном издевались сверстники. Отсюда и — синяки. Из-за этого, мол, он — отец — и конфликтовал со школой. Сам над сыном не издевался, хотя, мол, иногда отвешивал оплеуху. Потому как малец подворовывал.

«КТО ЖАЛЕЕТ РОЗГИ СВОЕЙ, ТО НЕНАВИДИТ СЫНА?»

Вытащить главу семьи из следственного изолятора пытается жена. Она клянется, что детей растят в любви. Их трое, а мать беременна четвертым.

— Дети всегда были приоритет в нашей семье. Сейчас в приоритете ребенок, которого ожидаю и которого изъяли. Все силы я намерена потратить на это. Моя цель — защитить свою семью, своих детей от негатива, от подлости и грязи. Устроили такое — водопад дерьма вылили, — рассказала КП-Новосибирск женщина. Она не отрицает, что мальчик был наказан оплеухой. Но получил мол по заслугам — украл из квартиры золото. И вообще семья — верующая, сейчас ведет здоровый образ жизни, по дому — иконы, живут по домострою и цитируют притчи: «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а кто любит, тот с детства наказывает его».

СИТУАЦИЯ КРАЙНЯЯ

Некоторые сочувствуют: как же теперь большая семья — без кормильца, который сидит в изоляторе? Но, вообще-то, подследственный не особо обеспечивал семью — лишь временные шабашки, да пособие со службы занятости. Объяснял, что не мог найти работу. Юрист Михаил Жуков не верит ни ему, ни его супруге.

— Видимо, ситуация, на самом деле, была крайне скандальная. Как правило, все эти бытовые истории замалчиваются и заканчиваются трагедиями. Здесь секрет истории прост. Куда же она баба с пузом пойдет безквартирная, холодная, голодная? Прямой материальный интерес его защищать. Сколько случаев насилия в семье, в том числе сексуального, когда женщина чтобы не остаться без мужчины, становится на его защиту. Ну, что, ей у метро стоять? Вот он хорошенький — ее с детьми, же взял. Ну, воспитывает ребенка, как умеет, — приводит свое мнение юрист.

Отцу за истязания несовершеннолетнего грозит до трех лет лишения свободы. Если суд подтвердит его виновность.

КАК РЕБЕНКУ ВЕРНУТЬСЯ В СЕМЬЮ?

Под вопросом и судьба ребенка. Пока он в приюте, а дальше — либо возвращение в семью, либо, если опека не доверит школьника матери, — окончательное изъятие. Но скорее всего все-таки его вернут маме, ведь она с точки зрения закона чиста. Хотя поддерживает физические наказания сына, считая их методами воспитания. Психолог Марина Вайнер считает, что мальчика действительно надо вернуть в семью. Ведь наказан этой историей должен быть не ребенок:

— Изъятие ребенка из семьи — это не всегда правильный способ спасения детей. Может быть, этой семье нужна психологическая поддержка. Такая уж ли она плохая мать? Мать может быть тоже под страхом. Она боится расправы. Поэтому она ведет себя определенным образом. Если она в трудной материальной ситуации, то есть у нее нет опоры, то она может выбирать не лучшие решения. Как бы изъятие, это простой процесс, а возврат в семью это очень сложно. Для ребенка в любом случае, какой бы у него не была мама, какой бы у него ни был дом, разлука — большая трагедия, большая внутренняя боль. Это стресс, это травма по-любому, — прокомментировала КП-Новосибирск Марина Вайнер.

Кстати опрос проведенной социологами агентства «Михайлов и партнеры», показал, что около 60% российских пап и мам считают, что бить детей можно, а иногда, даже нужно. Но, при этом здесь есть тонкая черта, через которую россияне не хотели бы переходить. А можно ли воспитать ребенка без физической силы? Мы думаем, что можно. Только убеждением и лаской, как говорил профессор Преображенский. Будем надеяться, что данная история, просочившаяся в интернет, поможет задуматься родителям о более гуманном воспитании детей.

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