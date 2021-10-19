«В квартире у них висят иконы, живут по правилам домостроя»: учителя новосибирской школы рассказали, как спасали девятилетнего мальчика от отчима-тирана

Над дверью квартиры и внутри нее висит множество икон. Фото: Никита МАНЬКО

В Новосибирске следователи арестовали 44-летнего Дмитрия Пальцева* за то, что тот регулярно истязал пасынка. Эксперты нашли на теле мальчика свежие синяки и застарелые шрамы годичной давности. Мать ребенка защищает мужа: девятилетний мальчик якобы воровал из дома, за что и был наказан. Женщина также утверждает, что в школе ребенка травили, поэтому синяки могли быть следствием школьных разборок. Сам отчим ранее страдал от наркозависимости и был дважды судим. Что ему грозит и можно ли оставить ребенка в семье — в материале КП-Новосибирск.

«ПРИЗНАЛСЯ, ЧТО ПАПА БЬЕТ ЕГО»

Забили тревогу педагоги школы, куда ходил ребенок. Мальчик пришел на уроки с синяками. Учителя тогда обратились в опеку, полицию и к уполномоченному по правам ребенка в Новосибирской области.

— Если бы не учитель, мы бы даже не узнали… 4 октября Алексей* пришел в школу с синяками, мы стали расспрашивать его, что случилось. Мальчик сперва говорил, что упал и ударился. Не поверили. На следующий день собрали экстренное совещание, я пригласила ребенка, и он рассказал, что отец его бьет. Мы сразу сообщили в разные инстанции, а в ответ посыпались угрозы. 44-летний отчим стал угрожать нам расправой, — рассказала КП-Новосибирск директор школы № 96 Галина Резванова.

Через два дня сотрудники ПДН изъяли мальчика из семьи и отправили на медосмотр. Эксперты обнаружили на теле ребенка свежие кровоподтеки и рубцы. Алешу отправили в реабилитационный центр для несовершеннолетних «Виктория», а отчима задержали.

— Следователи возбудили уголовное дело по статье «Истязания несовершеннолетнего». Суд принял во внимание следы насилия — свежие синяки, кровоподтеки, а также рубцы и шрамы от месяца до года — и арестовал подозреваемого на два месяца, — сообщили в прокуратуре Дзержинского района.

«ВСЕ ЧИСТЕНЬКИЕ»

Корреспондент КП-Новосибирск побывал в доме, где живут дети, и поговорил с семьей избитого ребенка. Они живут в обычной девятиэтажке за школой у метро «Березовая роща», рядом проходной, но чистый двор. Именно там часто гуляли дети.

Соседи рассказали, что с виду это обычная семья — дети чистые и опрятные, часто гуляют все вместе — 12-летняя девочка, девятилетний Алексей и трехлетний мальчик. Как правило, детей сопровождает бабушка, во дворе не хулиганят. Отчима знают как обычного семьянина, тот работает и не пьет. Скандалы были, но очень редко — одна из соседок несколько раз слышала, как мужчина кричал на детей.

«ЕГО ОБИЖАЛИ И ТОЛКАЛИ»

Дверь квартиры нам открыла мама Леши. Женщина сказала, что находится на пятом месяце беременности, вся эта история сейчас тяжело ей дается. В коротком разговоре она стала оправдывать супруга:

— Сын заслужил ремня.

Со своей стороны женщина видит ситуацию совершенно иначе, чем следователи, и уверяет, что проверки начались из-за конфликта со школой.

— Леша жаловался на учителей и на одноклассников — его обзывали, толкали, а педагог все это покрывала. Мы пошли разбираться к директору, но она утверждала, что наш сын лжет. Тогда мы пошли жаловаться уполномоченному на действия школы, на то, что учителя игнорируют конфликт в классе. Кроме того, мы подозревали, что сын украл из дома золото, и спрашивали у учителей про воровство — мало ли, вдруг видели что-то. В ответ нам сказали: «Ищите дома», — и написали на нашу семью заявления в опеку и в ПДН, — поделилась с КП-Новосибирск мама мальчика Ульяна*.

Религиозность помогла спасти отчима от наркозависимости, но теперь его судят за истязания ребенка Фото: Никита МАНЬКО

«ЭТО Я ЕГО ПОСАДИЛА»

В Следственном комитете «Комсомолке» сообщили: отчим-тиран уже был дважды судим за угрозу убийством и хранение наркотиков, однако обе судимости давно погашены. Бабушка избитого мальчика оправдывает мужчину и заявляет, что он уже исправился.

— Это я его посадила, — призналась бабушка потерпевшего ребенка. — Хотела спасти от наркозависимости: выбор стоял между тюрьмой и могилой. Это отрезвило Дмитрия, он стал семейным, даже пить перестал.

Соседи знали о судимостях Дмитрия, но, по их словам, не боялись его. Ранее семья не состояла на учете в опеке Дзержинского района как неблагополучная. В квартире чисто, в холодильнике есть продукты, все требования соблюдены. Однако вместо современного воспитания в семье царили методы домостроя.

«НЕ ПУСКАЛ В КРУЖКИ»

В школе утверждают: никто Лешу не обижал. Мальчик учился на одни четверки и пятерки, в хулиганстве замечен не был, даже выигрывал в школьных конкурсах. А вот его отец регулярно закатывал скандалы, на него даже подавали в суд.

— Дети абсолютно нормальные. У Алексея в классе были друзья, учительница заботилась о нем. А вот папа его был недоволен всем и всеми. Накричал на учителя физкультуры, что тот неправильно подает мяч, учителю технологии тоже досталось. Оскорблял педагогов и угрожал им, а своим детям запрещал ходить в кружки и на внеклассные занятия. За ручку провожал их до школы и встречал, но на родительские собрания не ходил, — описала мужчину КП-Новосибирск директор школы Галина Резванова. — Мы даже не подозревали, что мальчика регулярно били. Вскрылось это, когда он пришел на урок с откровенными синяками. Родители при нас ответили следователю: «Да, это мы так детей воспитываем». Сами признались, что били ребенка. Может, это правила домостроя? В квартире у них висят иконы, но религиозными людьми я бы их не назвала. Дмитрий угрожал расправой мне и другим учителям. Немного тревожно… Надеюсь, суд разберется и дети будут в безопасности.

* Имена изменены.

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