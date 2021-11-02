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Общество2 ноября 2021 15:08

«Он хочет домой!»: сибирячка просит вернуть ей девятилетнего сына, отчима которого обвиняют в его избиении

Ребенок попал в реабилитационный центр после того, как учителя увидели на его теле синяки. Но мама мальчика считает, что таким образом школа мстит их семье за вечные жалобы
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
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Ребенок получил синяки и шрамы на улице и в школе, уверена мать. Фото: предоставлено героями публикации

Ребенок получил синяки и шрамы на улице и в школе, уверена мать. Фото: предоставлено героями публикации

Жительница Новосибирска требует вернуть ей девятилетнего сына. Мальчика поместили в центр «Виктория», а отчима арестовали по обвинению в его избиении. Опека проверила семью и не нашла серьезных нарушений, но мама не может забрать ребенка из центра. Подробности семейной драмы — в материале КП-Новосибирск.

«МНОГО ТРАВМ, ДАЖЕ ДЕФОРМАЦИЯ ГОЛОВЫ»

Девятилетний Алексей* оказался в реабилитационном центре после того, как учителя забили тревогу. Они заметили на теле мальчика синяки и сообщили об этом в полицию. В результате отчим школьника оказался под арестом. Как выяснил корреспондент КП-Новосибирск, семья ребенка внешне выглядит вполне благополучной, люди верующие. Но что творится за закрытыми дверями квартиры, не знает никто. Мама Алексея Ульяна* утверждает: ребенка серьезно наказали лишь однажды, после того как он украл из дома золотые украшения. При этом отмечает, что мальчика травили в школе. И был давний конфликт с учителями, так как родители ребенка жаловались на травлю. Мама ребенка уверена, что учителя просто мстят семье, заявив на ее мужа в полицию.

Пока неясно, действительно ли ребенка систематически избивали и так ли необходима мера ареста. Мы попытались разобраться в ситуации и пообщались с сотрудниками реабилитационного центра «Виктория», где сейчас находится Алексей.

— Мальчик находился в изоляторе, его обследовали, все нормально. Но у него очень много травм, даже деформация головы. Ребенок поясняет, что папа его сильно избивает в качестве наказания. Может час простоять в углу, потому что боится его разгневать. Мы реабилитируем ребенка, — сообщили КП-Новосибирск в центре.

Опека проверила квартиру многодетной семьи и не нашла нарушений. Фото: предоставлены героями публикации

Опека проверила квартиру многодетной семьи и не нашла нарушений. Фото: предоставлены героями публикации

Как отмечает мама мальчика (сейчас она находится в положении), ей с трудом удается видеться с сыном. Одного свидания с сыном она добивалась две недели. Мальчику тяжело без нее, как и самой матери. В реабилитационном центре списывают сложности со встречами на обостренную ситуацию с коронавирусом.

— Мать приходит порой без маски. Наше учреждение закрытое, у нас много детей и мало сотрудников, вспышки допустить нельзя. Женщина беременна, но сама себя подвергает риску. Мы ей все объясняем, а она скандалит. Поймите, не мы поместили ребенка в центр, это сделали правоохранительные органы. Поступил сигнал из школы, идут следственные действия. На время расследования СК временно отстраняет родителей, а опека берет контроль над детьми. С мальчиком работают психологи, — пояснили в «Виктории».

Сколько Алексей пробудет вдали от мамы, неизвестно. Пока же мальчик может лишь разговаривать с ней по телефону.

«ОНИ МЕНЯ ВЫГОНЯЮТ И КРИЧАТ»

Мама школьника говорит, что опека уже побывала у них дома с проверкой, никаких претензий нет. Но ребенка домой не возвращают.

— Я приезжаю в центр «Виктория», а они меня выгоняют и кричат: «Покиньте помещение, а то вызовем Росгвардию. У нас коронавирусные меры». В итоге ко мне выходит директор и говорит: «Что вы беременную женщину доводите до истерики?» Я всего 7 минут видела ребенка, — рассказала КП-Новосибирск мама школьника Ульяна*.

Далее женщина описывает разговор с мальчиком. Она утверждает, что ребенок хочет домой и защищает отчима.

— Алеша мне повторял: «Мам, я неоднократно говорил, что я хочу домой. Они меня не слышат. Я их прошу: «Отпустите меня домой, я соскучился. Я очень люблю папу». Они говорят, что папа избивал меня ногами. Мама, ну правда, я этого не говорил», — пересказывает разговор с сыном женщина. Она стоит на невиновности мужа.

Но тогда откуда у ребенка столько шрамов?

Семья раньше не состояла на учетах, юристы рекомендуют проверить школу

Семья раньше не состояла на учетах, юристы рекомендуют проверить школу

Фото: Никита МАНЬКО

ЮРИСТ НА СТОРОНЕ ОТЧИМА

Юрист Михаил Жуков также пообщался с матерью ребенка. Правозащитник проникся ее историей и считает, что в данной ситуации имеет место лишь строгое воспитание.

— Это нормальная семья. Отец пытался разобраться с учителями, которые закрывали глаза на безобразный буллинг. В результате школа сама инициировала уголовное дело против него. Надо рассмотреть такую версию: может, отец ребенка арестован, чтобы скрыть ошибки педагогов, — предлагает Михаил Жуков.

По мнению юриста, арест 44-летнего отчима за шрамы и синяки — слишком жесткая мера, ведь каждый эпизод еще нужно доказать. Стояние в углу не является жестоким обращением с мальчиком, тем более что был повод отучить сына брать вещи и деньги без спроса.

— Матери просто нужно пойти к прокурору и проверить законность ареста отчима и содержания ребенка в реабилитационном центре по требованию ПДН, — считает правозащитник.

Имело ли в семье место жестокое обращение, мы узнаем по окончании следствия. Пока же маленький мальчик находится вдали от мамы в сложных условиях, в незнакомой обстановке. Почему нельзя вернуть ребенка домой, если отчим, которого обвиняют в побоях, все равно находится под арестом, — вопрос открытый.

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