Подельникам экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференеца продлили домашний арест. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 11 июня, стало известно, что фигурантам по делу бывшего прокурора Новосибирска Дениса Ференеца — Александре Авериной и Дмитрию Куклину продлили домашний арест. Об этом говорится в сообщении Центрального районного суда.

— Экс-руководителю по надзору за соблюдением ФЗ прокуратуры Авериной и юристу Куклину срок домашнего ареста продлили до 13 августа 2021 года. При этом все ранее установленные судом запреты сохраняются, — уточнили в пресс-службе госоргана.

Ранее сообщалось, бывшего прокурора Дениса Ференеца, юриста Дмитрия Куклина и экс- руководителя по надзору за соблюдением ФЗ прокуратуры Александру Аверину задержали в конце ноября 2020 года. Их всех обвинили в превышении должностных полномочий.

Напомним, арест Дениса Ференеца и его подельников был связан с делом бывшего председателя совета директоров компании «Винап» Олега Ярового. Его обвинили в мошенничестве и завели на него уголовное дело. Следствие установило, Яровой взял с партнера многомиллионную сумму, чтобы якобы прекратить уголовное дело, которое, он, вероятно, сам и инициировал. В рамках расследования нашлась еще одна жертва Ярового - бизнесвумен, рассказавшая об аналогичных вымогательствах. Бизнесмена поместили в СИЗО. После его ареста в сентябре 2020 начались массовые задержания. Есть версия, что Яровой стал сотрудничать со следствием и назвал тех, кто помогал ему в аферах.

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