2020-07-20T11:39:00+03:00
Общество

В Новосибирске арестовали бывшего директора завода «ВИНАП» Олега Ярового

Его заключили под стражу в СИЗО до 8 сентября
Александра Сударь
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В Новосибирске арестовали бывшего директора завода «ВИНАП».В Новосибирске арестовали бывшего директора завода «ВИНАП».Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В понедельник, 20 июля, стало известно, что Центральный районный суд Новосибирска вынес решение о заключении под стражу бывшего директора завода «ВИНАП» Олега Ярового.

— 16 июля в отношении обвиняемого Олега Ярового избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 25 суток, то есть до 8 сентября 2020 года, — говорится в сообщении суда.

А 17 июля опубликована информация о том, что в Центральный районный суд поступила апелляционная жалоба на постановление суда об избрании меры пресечения в отношении Олега Ярового.

Олега Ярового обвинили в мошенничестве. Уголовное дело было возбуждено по материалам проверок УФСБ России по Новосибирской области по факту хищения денег в тот период, когда Олег Яровой входил в состав Совета директоров «ВИНАПа». Сейчас чиновник ЖКХ дислоцируется в Омске — это и стало аргументом для ареста, сообщает издание «Сибкрай.ru».

Напомним, в 2016 году полицейские перекрыли территорию бывшего завода «ВИНАП». Дороги по улице Петухова и Северном проезде оказались заблокированы. Очевидцы сообщали, что ОМОН тщательно осматривает каждую машину. В ГУ МВД по Новосибирской области прокомментировали коротко, что проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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