Подельницу экс-прокурора Новосибирска Ференеца выпустили из-под стражи

Александру Аверину выпустили из-под стражи. Фото: пресс-служба Управления Судебного департамента в Новосибирской области

Бывшего руководителя по надзору за соблюдением федерального закона прокуратуры Новосибирской области Александру Аверину выпустили из-под стражи. Об этом сообщил Новосибирский областной суд.

— Апелляционным постановлением судьи Новосибирского областного суда от 1 февраля 2021 года постановление Центрального районного суда Новосибирска отменено. По новому постановлению обвиняемая Аверина А. И. освобождена из-под стражи, мера пресечения заменена на домашний арест, — сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, Александра Аверина и Денис Ференец были задержаны в ноябре 2020 года. По предварительным данным, их обвиняют в превышении должностных полномочий. Известно также, что задержание бывшего прокурора Новосибирска связано с делом экс-председателя совета директоров компании «Винап» Олега Ярового, которого обвиняли в мошенничестве. 11 января Центральный районный суд Новосибирска продлил арест Авериной и другим фигурантам дела до 13 апреля.

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