Подельницу экс-прокурора Новосибирска Ференца отправили под арест

Под арестом Александра Аверина будет находиться 1 месяц и 21 день. Фото: пресс-служба Управления Судебного департамента в Новосибирской области

Бывшего руководителя по надзору за соблюдением федерального закона прокуратуры Новосибирской области Александру Аверину отправили под арест. Об этом сообщил Центральный районный суд Новосибирска. Напомним, женщину задержали вместе с экс-прокурором города Денисом Ференцом. По предварительным данным, их обвиняют в превышении должностных полномочий. Известно также, что задержание бывшего прокурора Новосибирска связано с делом экс-председателя совета директоров компании «Винап» Олега Ярового, которого обвиняли в мошенничестве.

— По ходатайству следователя, в отношении обвиняемой была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Новосибирска.

Под арестом Александра Аверина будет находиться 1 месяц и 21 день. То есть — до 13 января 2021 года.

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