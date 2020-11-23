В Новосибирске задержали экс-прокурора Дениса Ференца: рассказываем, в чем его обвиняют

Задержан экс-прокурор Новосибирска Денис Ференец. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске задержан экс-прокурор Новосибирска Денис Ференец и бывший руководитель по надзору за соблюдением федерального закона прокуратуры Новосибирской области Александра Аверина. По предварительным данным, их обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в адвокатских кругах. Также, по данным источника, задержан связанный с ними юрист Дмитрий Куклин.

Известно, что задержание бывшего прокурора Новосибирска связано с делом экс-председателя совета директоров компании «Винап» Олега Ярового. Его обвинили в мошенничестве. Уголовное дело было возбуждено по материалам проверок УФСБ России по Новосибирской области.

По данным следствия, Яровой взял с партнера деньги (речь идет о более сотни миллионах рублей) за якобы прекращение уголовного преследования, которое, возможно, сам же инициировал. Параллельно силовики обнаружили еще одну предполагаемую жертву предпринимателя: бизнесвумен заявила, что Яровой инициировал в отношении нее также уголовное дело, чтобы завладеть ее дорогостоящей недвижимостью. Сейчас Яровой находится в СИЗО. Не исключено, что он начал сотрудничать со следствием и называть фамилии, кто именно из прокурорских мог помогать ему.

— Следственные действия проводились по нескольким адресам в Новосибирске и в ДНТ Планета — Морской сельсовет. Это очень элитный так называемый «прокурорский поселок», — добавил наш источник.

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