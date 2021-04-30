В Новосибирске экс-прокурора Дениса Ференца отправили под домашний арест

В Новосибирске ранее задержанных экс-прокурора Дениса Ференца и юриста Дмитрия Куклина отправили под домашний арест. Фото: Олег ЗОЛОТО

В пятницу, 30 апреля, стало известно, что экс-прокурору Денису Ференцу и юристу Дмитрию Куклину изменили меру пресечения: их отправили под домашний арест. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.

— Ранее задержанные направили в Новосибирский областной суд апелляционные жалобы, после рассмотрения которых им изменили меру пресечения: теперь они будут находиться под домашним арестом, — уточнил источник.

Напомним, экс-прокурора Дениса Ференца и юриста Дмитрия Куклина задержали в конце ноября 2020 года. Вместе с ними также арестовали бывшего руководителя по надзору за соблюдением федерального закона прокуратуры Новосибирской области Александру Аверину. Известно, что всех их обвиняли в превышении должностных полномочий.

Сообщалось также, что арест Ференца и Куклина был связан с делом экс-председателя совета директоров компании «Винап» Олега Ярового, которому предъявили обвинение в мошенничестве. После проверок, проведенных УФСБ РФ по Новосибирской области, в отношении него возбудили уголовное дело. Как удалось установить следствию, Яровой взял с партнера крупную многомиллионную сумму якобы за прекращение уголовного дела, которое, он мог сам инициировать. Кроме того в ходе следствия нашлась еще одна жертва Ярового — бизнесвумен, которая заявила, что бизнесмен инициировал в отношении нее уголовное дело с целью завладеть ее дорогостоящей недвижимостью. Ярового поместили в СИЗО. Именно после его ареста, который случился в сентябре 2020, начались массовые задержания: не исключено, что бизнесмен решил сотрудничать со следствием и стал называть фамилии тех, кто помогал ему в мошенничестве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Суд отправил под арест экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференца

Об этом стало известно сегодня, 25 ноября (подробнее)

В Новосибирске задержали экс-прокурора Дениса Ференца: рассказываем, в чем его обвиняют

Также задержаны бывший сотрудник прокуратуры Александра Аверина и юрист Дмитрий Куклин (подробнее)

Новосибирского юриста, замешанного в деле экс-прокурора Дениса Ференца, арестовали

Об этом сообщил Центральный районный суд (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.