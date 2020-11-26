Новосибирского юриста, замешанного в деле экс-прокурора Дениса Ференца, арестовали

Новосибирского бизнесмена и юриста Дмитрия Куклина отправили под арест. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Новосибирского бизнесмена и юриста Дмитрия Куклина отправили под арест. Об этом сообщил Центральный районный суд.

— В отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 21 сутки, то есть — до 13 января 2021 года, — сообщает пресс-служба суда.

Арест Дмитрия Куклина связан с задержанием и последующим арестом экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференца. Вместе с ним была также задержана и арестована бывший руководитель по надзору за соблюдением федерального закона прокуратуры Новосибирской области Александра Аверина. По предварительным данным, их обвиняют в превышении должностных полномочий. Известно также, что задержание Дениса Ференца связано с делом экс-председателя совета директоров компании «Винап» Олега Ярового. Его обвинили в мошенничестве. Уголовное дело было возбуждено по материалам проверок УФСБ России по Новосибирской области.

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К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

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