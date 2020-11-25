Суд отправил под арест экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференца

Под арестом Денис Ференец будет находиться 1 месяц 21 сутки. Фото: пресс-служба Управления Судебного департамента в Новосибирской области

Суд вынес меру пресечения экс-прокурору Новосибирска Денису Ференцу. Об этом стало известно сегодня, 25 ноября.

— По ходатайству следователя, обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщает Центральный районный суд города Новосибирска.

Под арестом Денис Ференец будет находиться 1 месяц 21 сутки, то есть до 13 января 2021 года.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как экс-прокурора города вместе с бывшим руководителем по надзору за соблюдением федерального закона прокуратуры Новосибирской области Александрой Авериной — о ее задержании также стало известно сегодня. По предварительным данным, их обвиняют в превышении должностных полномочий. Также КП-Новосибирск стало известно, что с ними был задержан юрист Дмитрий Куклин. Известно также, что задержание Дениса Ференца связано с делом экс-председателя совета директоров компании «Винап» Олега Ярового. Его обвинили в мошенничестве. Уголовное дело было возбуждено по материалам проверок УФСБ России по Новосибирской области.

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