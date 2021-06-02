Адвокат рассказал о состоянии арестованного за выстрел и непреднамеренное убийство сотрудника ГИБДД Александра Гусева. Фото: стоп-кадр.

В среду, 2 июня, стало известно, в каком состоянии находится Александр Гусев — инспектор ГИБДД, случайно застреливший 19-летнего парня при задержании. О его самочувствии корреспонденту КП-Новосибирск рассказал адвокат гаишника, Юрий Голубицкий.

— Я не могу сказать, что он в порядке. На мой взгляд, он находится в стрессовом или шоковом состоянии. Я не медик и не могу комментировать его психическое здоровье, но сейчас он не совсем все объективно воспринимает, как мне кажется. Он очень переживает по поводу всей этой ситуации, — рассказал адвокат.

Напомним, инцидент, всколыхнувший всю страну, случился под Новосибирском 28 мая. Тогда трое парней возвращались на автомобиле из Томска в Новосибирск. Сотрудники ГИБДД утверждают, что попытались остановить машину из-за тонировки стекол, но автомобиль пролетел мимо них на большой скорости. А компания парней уверена, они не заметили требований гаишников и поэтому промчались мимо. Однако накануне КП-Новосибирск опубликовала полное видео событий рокового дня. На записи видно, что молодые люди, остановив машину, пытались убежать от полиции. В итоге при задержании инспектор ДПС случайно выстрелил в голову 19-летнего Векила Абдулаева. Спустя время, несмотря на усилия медиков, он умер в больнице. На время следствия инспектор Александр Гусев будет находиться под стражей в СИЗО. В отношении гаишника возбудили два уголовных дела.

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