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Эксклюзив kp.rukp.ru
1 июня 2021 14:41

Появилось полное видео смертельной потасовки парней из «Тойоты» с инспектором ДПС под Новосибирском: оно расставило все на свои места

На кадрах видно, что из «Тойоты» выбегают люди, пытаясь скрыться от сотрудников полиции
Алёна ПЯТЕНОКАлёна ПЯТЕНОК
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На кадрах видно, как из "Тойоты" выбегают парни. А следом к иномарке подлетает патрульный автомобиль. Фото: скриншот с видео.

На кадрах видно, как из "Тойоты" выбегают парни. А следом к иномарке подлетает патрульный автомобиль. Фото: скриншот с видео.

В распоряжении КП-Новосибирск оказались эксклюзивные кадры конфликта экипажа ДПС и молодых парней на «Тойоте» в Мошковском районе. В результате задержания 19-летний хозяин иномарки Векил Абдуллаев был ранен случайным выстрелом гаишника из табельного пистолета. В последствии молодой человек скончался в местной больнице, не приходя в сознание. Инспектора ДПС — 38-летнего Александра Гусева — суд арестовал на два месяца, пока идет следствие. Почти вся страна сразу посмотрела видео, снятое парнями из «Тойоты», где сам момент выстрела отсутствовал. Также парни утверждали в интервью «КП», что не видели за собой погони. А оказывали сопротивление полиции, «потому что не чувствовали себя преступниками». Мол, не понимали, какое именно правонарушение совершили.

Друзья погибшего 19-летнего парня - Руслан и Илькин. Фото: Игорь Николаев.

Друзья погибшего 19-летнего парня - Руслан и Илькин. Фото: Игорь Николаев.

Сейчас в деле появилось еще одна видеозапись — она полная. Камера автозаправки на трассе беспристрастно запечатлела конфликт сотрудников ДПС и парней из иномарки. Сейчас ролик изучают следователи. Источник в правоохранительных органах пояснил КП-Новосибирск, что у сыщиков есть только эти кадры, а также запись инцидента с мобильного телефона потерпевших. Записи в видеорегистратора патрульной машины в деле нет.

— Регистратор отключился в момент погони, скорее всего, это какая-то техническая неисправность. Возможно, что тряхнуло на кочке и запись прервалась, — сообщил источник.

На кадрах с камеры автозаправки отчетливо видно, как на площадку подъезжает белая «Тойота». Из нее выскакивают трое парней. Двое из них, предположительно — Илькин и Векил — пытаются убежать в сторону здания. Третий, скорее всего, Руслан Курбанов, замешкался и остался у автомобиля. При условии, что парни выскакивают из иномарки, можно поставить под сомнение их рассказ, что они спокойно подъехали к кафе, чтобы сходить в туалет.

Погибший 19-летний Векил. Фото: соцсети.

Погибший 19-летний Векил. Фото: соцсети.

Спустя несколько секунд на большой скорости, со включенными мигалками и с сиренами подлетает к машине полицейская «Лада». Гаишники пытаются догнать нарушителей. Пыль, поднятая патрульным авто, не дает четко рассмотреть момент задержания, но понятно, что там происходит потасовка перед капотом «Лады». Человек в полицейской форме заламывает одного из молодых людей, на помощь к нему прибегает брат в серой футболке. После случайного выстрела уже все участники драки скапливаются у авто с маячками. Интересно, что мужчина в серой футболке, судя по видео, и был за рулем «Тойоты». Хотя ранее дядя погибшего Векила заявлял «КП», что за рулем был его племянник и машина эта его.

Напомним, после ЧП с выстрелом во время задержания Следственный комитет оперативно возбудил в отношении полицейского два уголовных дела: «Причинение тяжкого вреда по неосторожности» и «Превышение должностных полномочий с применением насилия и оружия», затем переквалифицировали на более тяжкую — «Причинение смерти по неосторожности».

— В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, — прокомментировала КП-Новосибирск старший помощник по СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Пока не известно, планируют ли в СК возбуждать дело в отношении пассажиров иномарки, которые по факту все-таки не выполнили законные требования полиции об остановке и оказали сопротивление при задержании.

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