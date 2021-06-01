Депутат потребовал проверить законность акции в центре Новосибирска, которую устроили в честь погибшего парня от пули гаишника. Фото: стоп-кадр.

Депутат Ростислав Антонов обратился в ФСБ после автопробега в память о 19-летнем парне, погибшем от пули гаишника. Мероприятие прошло в Новосибирске накануне, 31 мая. Автовладельцы десятка машин прикрепили к задним стеклам авто фотографии Векила Абдулаева и остановились на площади Ленина. Видеозапись акции появилась в соцсетях.

— Уверен, всю эту ситуацию необходимо рассматривать в комплексе. Первое — начинать нужно с самого инцидента, где следует давать правовую оценку действиям 19-летнего парня. Второе, здесь имеет место явное давление на правоохранительные органы. Как только родственники погибшего начали оказывать давление, сотрудника ДПС привезли в суд в наручниках. При этом он сам был в шоке от происшествия. Зачем его надо было через этот позор прогонять? Это что, нужно было показать диаспоре вот такое жесткое отношение к сотруднику, или как понимать эту ситуацию? И затем начинается эта акция несогласованная на площади Ленина. Когда выходят на акции протеста, людей сразу задерживают, возбуждают уголовные дела, а здесь всего этого не было. Хотя участники поддержали погибшего, который нарушил закон. Теперь хотелось бы понять, кто именно принимал участие в таком мероприятии. Если они не граждане РФ, по закону их нужно депортировать на родину. Собственно, об этом я и написал заявлении в ФСБ. Важно, чтобы в органах установили мотивы участников акции, — рассказал КП-Новосибирск Ростислав Антонов.

Кроме того, по мнению депутата, вышедшие на акцию, нарушили коронавирусные ограничения.

— Если и этот факт подтвердится, пусть в отношении них возбудят дело по нарушениям профилактических мер в режиме повышенной готовности. Все это проверить можно за три дня, даже быстрее. Вопрос только, будут ли этим заниматься правоохранительные органы. Очень любопытно, какие меры примут. К примеру, если я выйду на такую акцию, меня задержат, а их даже не спросили, зачем они вышли. Получается, у них больше прав, чем у меня, так это нужно понимать? — добавил депутат.

Напомним, трагедия, которая потрясла всю страну, произошла под Новосибирском 28 мая. В роковой день трое парней возвращались на автомобиле из Томска в Новосибирск. Сотрудники ДПС утверждают, что попытались тормозить автомобиль на дороге из-за тонировки стекол, но тот пролетел мимо них на высокой скорости. А вот молодые люди уверены, они не заметили требований ДПС и проехали мимо. Однако в распоряжении КП-Новосибирск появилось полное видео событий того дня. На кадрах видно, что парни, остановив авто, пытались убежать. В итоге при задержании инспектор ДПС случайно выстрелил в голову 19-летнего Векила Абдулаева. В скором времени, несмотря на усилия врачей, он скончался в больнице. На время следствия полицейский будет находиться под стражей в СИЗО. В отношении него возбудили два уголовных дела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске прошел автопробег в память о 19-летнем парне, застреленном инспектором ДПС

На стекла автомобилей были прикреплены фотографии погибшего (подробнее)

Появилось полное видео смертельной потасовки парней из «Тойоты» с инспектором ДПС под Новосибирском: оно расставило все на свои места

На кадрах видно, что выбежавшие из иномарки молодые люди пытались скрыться от сотрудников полиции (подробнее)

Новосибирцы создали петицию и требуют освободить инспектора ДПС, застрелившего 19-летнего парня

Менее чем за сутки обращение подписали больше тысячи людей (подробнее)

Раненый во время конфликта с экипажем ДПС водитель умер в больнице под Новосибирском

Информацию о смерти 19-летнего парня сообщили родственники (подробнее)

Стала известна причина остановки автомобиля, водителя которой ранил инспектор ДПС

Родственники пострадавшего 19-летнего парня утверждают, что конфликт произошел из-за тонировки (подробнее)

«Лежал, руки тянул»: что было после того, как полицейский выстрелил в нарушителя под Новосибирском

Очевидец рассказал КП-Новосибирск, что после ранения в голову молодой человек пытался встать (подробнее)

«Ты шмальнул в него!»: под Новосибирском офицер ДПС выстрелил нарушителю в голову

Инцидент произошел в Мошковском районе, когда мужчина пытался вырваться от сотрудников полиции (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.