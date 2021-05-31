Юрист объяснил, на что полицейский имеет право во время задержания

Действия полицейских при задержании четко прописаны в законе «О полиции». Фото: Виктория МИНАЕВА

На что полицейский имеет право во время задержания - важный вопрос, который волнует сибиряков после истории с инспектором ДПС, застрелившим нарушителя. Новосибирский юрист Константин Зиновьев объяснил, как должны действовать правоохранители.

- Действия полицейских при задержании четко прописаны в законе «О полиции». Прежде всего, полицейский должен представиться (ФИО, должность), предъявить удостоверении, четко обозначить твои требования (к примеру, «Покажите документы»). Если речь идет о ситуации с погоней, как в данном случае, то предъявить документы у инспекторов ДПС не было возможности. Но в любом случае представиться и четко потребовать остановиться они обязаны, - говорит Константин Зиновьев.

Согласно статье 23 закона «О полиции», применять оружие полицейский имеет право в нескольких случаях:

1. для защиты другого человека либо себя от посягательства, если есть опасность для жизни или здоровья;

2. для пресечения попытки завладения огнестрельным оружием, транспортным средством полиции, специальной и боевой техникой

3. для освобождения заложников;

4. для задержания человека, пойманного при совершении тяжкого преступления

5. для задержания человека, оказывающего вооруженное сопротивление, а также преступника, отказывающегося выполнить законное требование о сдаче оружия или опасных веществ

6. для противостояния в случаях захвата здания

7. для пресечения побега

Также полицейский имеет право стрелять в авто, если водитель несколько раз отказался остановиться.

Но опять же: перед тем, как стрелять, полицейский обязан четко сформулировать свои требования («Остановите авто», «Оружие на землю»), предупредить, что в противном случае он будет применять оружие и дать время на то, чтобы нарушитель эти требования выполнил.

- Человек, которого задерживают, обязан выполнить требования полицейского. Но при этом за ним остается право потребовать от полицейского представиться по форме, попросить предъявить документы. Кроме того, человек, которого задерживают, имеет право вести фото-видео съемку всего происходящего: запретить ему это делать никто не имеет права, - подчеркивает Константин Зиновьев. – Эта запись особенно пригодится в том случае, если вы расцениваете действия полиции как незаконные и намерены писать жалобу в полицию. Также пригодятся показания людей, которые были с вами рядом в момент задержания: так что если это были случайные прохожие, обязательно спросите их контакты.

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