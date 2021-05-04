Задолженность по зарплате рабочим «Тяжстанкогидропресса» должны выплатить до 20 мая

Штатная численность всего предприятия на данный момент составляет 225 человек. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Задолженность по зарплате рабочим новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс» должна быть полностью погашена до 20 мая. Об этом сообщили на совещании в правительстве регионе сегодня, 4 мая, которое заместитель губернатора Сергей Семка провел с руководством предприятия.

— Задолженность по заработной плате работникам предприятия за март планируется полностью погасить до 20 мая, при этом уже прорабатывается вопрос о погашении задолженности по зарплате за апрель 2021 года. На сегодняшний день есть понимание по поводу сохранения рабочих мест за 90 работниками завода — прежде всего, речь идет о специалистах высокой квалификации и о тех, кто обеспечивает текущее обслуживание предприятия. Штатная численность всего предприятия на данный момент составляет 225 человек, — пояснил гендиректор завода Амир Мифтахов.

На заседании также отметили, что «Тяжстанкогидропресс» надеется на то, что все меры помощи и поддержки от властей, такие как открытие необходимых расчетных счетов, поможет заводу выйти из кризиса.

Ранее КП-Новосибирск писала об огромных задолженностях завода «Тяжстанкогидропресс» в зарплатах рабочим. Позже завод был вынужден приостановить свою работу после того, как за долги ему отключили электричество. А работу одного из цехов завода приостановил Ростехнадзор из-за выявленных там нарушений. Позже имущество завода было выставлено на торги, однако Арбитражный суд Новосибирской области запретил проводить аукцион. А глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о банкротстве новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс».

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