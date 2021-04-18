Сибиряки несут цветы и игрушки к месту, где утонул 6-летний мальчик

К месту трагедии несут цветы и и игрушки. Фото: «Город Обь онлайн»

В городе Обь местные жители стали приносить цветы и игрушки к местному дворцу культуры. Так сибиряки хотят поддержать родителей, утонувшего 6-летнего мальчика. Фото с места появились в социальных сетях.

— Обчане начали приносить игрушки и цветы к ДК «Крылья Сибири», таким образом пытаясь поддержать родителей погибшего, — сообщают подписчики в группе «Город Обь онлайн». — Так же игрушки и цветы начали приносить к месту трагедии — дамбе.

На кадрах видно, что к стенду прикрепили черно-белую фотографию погибшего. Рядом с ней сдувшийся мяч, который, видимо, и пытался достать из воды ребенок. На скотч местные жители приклеили два цветка, в память о погибшем.

Напомним, что трагедия произошла 15 апреля. 6-летний ребенок гулял с друзьями и решил достать из речки мяч. Не удержавшись на берегу мальчик упал в воду и его унесло течением. Водолазы несколько дней прочесывали реку, но без результатов. Тело нашли только сегодня 18 апреля, когда вода начала спадать. Следователи возбудили уголовное дело.

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