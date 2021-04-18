«Тело унесло рекой на 70 метров»: в СК рассказали, как обнаружили погибшим 6-летнего мальчика из Оби

Тело ребенка унесло на 70 метров. Фото: предоставлено местными жителями/ предоставлено родителями ребенка

Новосибирские следователи рассказали, как обнаружили погибшим 6-летнего мальчика из Оби. Напомним, что ребенок пропал 15 апреля, когда гулял с друзьями на улице.

— В последние дни уровень реки Власиха стал снижаться. В ходе повторного изучения реки на расстоянии 70 метров от места, где в последний раз видели ребенка. Тело было обнаружено на прибрежной части, где снизился уровень воды, группой волонтеров и местных жителей, — сообщили в региональном Следственном комитете.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту утопления в реке 6-летнего мальчика по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 ч. 2 УК РФ — «Убийство малолетнего».

Напомним, что поиски ребенка длились 4 дня. К ним подключились как местные жители, так и водолазы вместе с волонтерами.

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