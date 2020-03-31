Первые выздоровевшие от коронавируса в Новосибирске: двух сибирячек отпустили домой

31 Март 2020 2020-03-31T14:51:28+03:00

Первые выздоровевшие от коронавируса в Новосибирске выписались из больницы

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Днем во вторник, 31 марта, первые выздоровевшие от коронавируса в Новосибирске выписались из инфекционной больницы №1. Об этом сообщили в оперативном штабе Новосибирской области.

— У двух пациенток коронавирус больше не определяется. По состоянию на сегодняшний день, госпитализировано 50 пациентов, вернувшихся из-за рубежа или контактировавших с инфицированными, — говорят в оперативном штабе Новосибирской области.

Напомним, что ранее КП-Новосибирск писала о том, что последнего зараженного госпитализировали в больницу через суд. Он отказывался от какой-либо помощи врачей и свободно разгуливал по городу.

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