Депутат — о новых мерах поддержки предпринимателей: «Как на бизнесе отразится эта неделя — непонятно»

25 Март 2020 2020-03-25T20:36:33+03:00

Президент отметил, что сейчас необходимо обеспечить стабильность на рынке труда и не допустить всплеска безработицы. Фото: Иван ВИСЛОВ

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В своем официальном обращении Владимир Путин рассказал о новых мерах поддержки предпринимателей в связи с сложившей обстановкой. Президент отметил, что сейчас необходимо обеспечить стабильность на рынке труда и не допустить всплеска безработицы. В частности, компаниям малого и среднего бизнеса считаю необходимым предоставить отсрочку по всем налогам, за исключением НДС, на ближайшие шесть месяцев. Кроме того, для предприятий, оказавшихся в трудной ситуации предложено ввести мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов сроком на шесть месяцев.

— Конечно же, очень хорошо, что эта тема все-таки была поднята, особенно на таком высоком уровне. Однако я не уверен, что все озвученные предложения действительно будут воплощены на практике, особенно в ближайшее время. Мне лично, как депутату, это поможет в моей системной работе: все эти тезисы я смогу озвучивать в подкрепление своим словам, когда в очередной раз подобные вопросы будут подниматься у нас на местном уровне. Но пока сложно предположить, как на это отреагируют власти и сами предприниматели, — рассказал КП-Новосибирск депутат совета депутатов города Новосибирска Игорь Салов. — Что же касается вопроса о том, как на бизнесе отразиться неделя, объявленная выходной, то здесь стоит прояснить два момента. Если я правильно понял, это касается конкретно муниципальных предприятий, про коммерческие там речь не шла. То есть, руководители в данном случае вправе сам решать, как поступить. И я уже знаю, что некоторые наши местные предприятия даже и не думали устраивать себе выходные: они будут работать в стандартном режиме. Что же касается того, что в этот период на улицах будет мало людей, что не очень хорошо для той же сферы услуг, то тут дело в том, что выходить из дома людям никто не запрещал. Есть рекомендация, конечно, но совсем не факт, что все ее будут соблюдать.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как будет работать транспорт в Новосибирске во время нерабочей недели, а также о том, как и где получить дополнительно ежемесячное пособие на детей в Новосибирской области.

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