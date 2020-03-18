Китай будет испытывать маски и вакцины от коронавируса, разработанными сибирскими учеными

18 Март 2020 2020-03-18T16:53:52+03:00

В Китае готовы исследовать разработки сибирских институтов по поводу коронавируса. Фото: Александр ГЛУЗ

В их числе есть также специалисты Сибирского отделения РАН

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В Китае готовы исследовать разработки сибирских институтов по поводу коронавируса. Речь идет о тест-системах, медицинских масках и вакцинах.

— Из вспышки коронавируса сотрудники научных и лечебных учреждений из разных стран начали тесно сотрудничать. Приняло участие в изучении данного вопроса и Сибирское отделение РАН, — цитирует заместителя председателя СО РАН, руководителя научного направления фундаментальных и клинических исследований НИИ терапии и профилактической медицины — филиала ФИЦ «Института цитологии и генетики СО РАН» академика Михаила Ивановича Воеводы издание СО РАН «Наука в Сибири».

Среди разработок сибирских ученых, которые они предоставили своим китайским коллегам, было несколько вариантов защитных масок, специальных тест-систем для выявления коронавируса и вакцины ускоренного действия. Кроме того, наши исследователи предложили заняться разработкой препаратов на основе антител переболевших людей.

Обмен этой информацией осуществлялся по линии Министерства иностранных дел Китая. Одновременно с этим она была направлена в разные провинции Китая, с которыми сотрудничает СО РАН. Усилия наших ученых без внимания не остались: местные специалисты сказали, что готовы провести испытания нескольких вариантов медицинских масок, разработанных в Институте химии твердого тела и механохимии СО РАН и коммерческих компаниях в Томске, исследовать ускоренные тест-системы, созданные специалистами Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН.

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ИСТОЧНИК KP.RU