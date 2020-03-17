Фестиваль немецкого кино отменили в Новосибирске из-за угрозы коронавируса

17 Март 2020 2020-03-17T15:43:03+03:00

Об этом кинотеатру «Победа» сообщили соорганизаторы фестиваля из Гете-института. Фото: предоставлено пресс-службой кинотеатра "Победа"

Об этом сообщили соорганизаторы фестиваля из Гете-института

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Из-за угрозы коронавируса в Новосибирске отменили фестиваль немецкого кино. Об этом кинотеатру «Победа» сообщили соорганизаторы фестиваля из Гете-института.

— В связи с объявленной пандемией коронавируса Гете-Институт в Новосибирске с 17 марта 2020 года временно ограничивает свою публичную активность и переходит на режим дистанционной работы. Кроме того, все запланированные до конца апреля мероприятия будут перенесены на другие даты или полностью отменены, — комментирует директор Гете-института в Новосибирске Пер Брандт.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что из-за угрозы коронавируса в Новосибирске отменили фестиваль «Крымская весна», также под угрозой оказались такие крупные форумы как «Технопром» и «УчСиб». Недавно стало известно и том, что по этой же причине на осень переносится тотальный диктант.

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ИСТОЧНИК KP.RU