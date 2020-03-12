2020-03-12T12:40:17+03:00
Общество

От Арт-фестиваля до Технопрома: что отменят в Новосибирске из-за коронавируса

Часть мероприятий переносится, на других сокращается программа, некоторые концерты проведут несмотря ни на что
Екатерина КОМЯКОВААнна ПАШАГИНА
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Из-за вируса в Новосибирске переносят мероприятия с участием заграничных гостей.Из-за вируса в Новосибирске переносят мероприятия с участием заграничных гостей.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, как коронавирус повлияет на проведение известных массовых мероприятий.

- Скорее всего, мы отменим запланированные на более поздний период такие мероприятия как наши форумы – УчСиб, «Транспорт Сибири» и «Технопром». Такое решение готовится. Ряд массовых мероприятий мы отменили, готовим дополнительные решения.

Кроме того ситуация с распространением вируса коснется Транссибирского Арт-Фестиваля. Часть зарубежных музыкантов и исполнителей исключили из программы. Это связано с тем, что иностранные гости не смогут пройти двухнедельный карантин перед выступлением.

- Сегодня мы рассматриваем вопрос: а можно ли в этих условиях вообще проводить фестиваль, - отмечает губернатор.

Точное решение будет принято позже, оно будет зависеть от степени угрозы и рекомендаций экспертов.

Кроме того из-за распространения вируса отменили фестиваль «Крымская весна», который должен был пройти в городе 15 марта. Другие мероприятия, организованные министерством культуры Новосибирской области, сейчас проводят в плановом порядке. Они проходят в закрытых помещениях и не предполагают участия более 500 человек.

Ближайшее массовое мероприятие, где будет около 5000 зрителей, концерт скандально известного Тилля Линдеманна - солиста группы Rammstein - в Экспоцентре.

— Есть рекомендация на федеральном уровне — отменять мероприятия с численностью участников свыше 5 тысяч. Но именно приказа для Новосибирска пока нет, — пояснила ранее начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

Организаторы концерта пояснили, что количество гостей на концерте Линдеманна будет меньше 5 тысяч.

— Мы как раз вписываемся: у нас больше пяти тысяч человек на концерте не будет. К мероприятию готовимся, концерт в любом случае пройдет 17 марта, — сообщили в агентстве «Concert54».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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