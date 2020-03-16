2020-03-16T13:01:29+03:00
Общество

Тотальный диктант в Новосибирске перенесли из-за угрозы коронавируса

Об этом сообщили официальные представители проекта
Алена КУЛЕШОВА
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Из-за коронавируса перенесли тотальный диктант в Новосибирске.Из-за коронавируса перенесли тотальный диктант в Новосибирске.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Из-за угрозы коронавируса перенесли тотальный диктант в Новосибирске. Эта информация появилась на сайте проекта. Официальные представители диктанта также подтвердили этот факт КП-Новосибирск.

— Тотальный диктант состоялся уже 16 раз и никогда не нарушал традиций: главный праздник грамотности всегда проходил в апреле. Но обстоятельства, которые меняются уже не ежедневно, а ежечасно, говорят не столько о стремительном распространении вируса, сколько о растущей панике среди населения. Мы очень долго думали, взвешивали за и против, искали альтернативы, но вынуждены сообщить: Тотальный диктант 2020 переносится на осень 2020 года, — сообщается на сайте.

Как сообщила КП-Новосибирск официальный представитель проекта «Тотальный диктант в Новосибирске» Дарья Гаркуша, новая дата проведения диктанта станет известна 25 марта. При этом, очные курсы по подготовке к Тотальному диктанту будут проходить по плану, если не будут введены новые запреты. А вот на работу онлайн курсов не повлияет ничего: они будут продолжаться при любой эпидемиологической обстановке.

— Данное сообщение мы получили от федерального штаба проекта. Стоит отметить, что на осень также перенеслось тотальное путешествие: это традиционный автопробег, который проходит перед тотальным диктантом. В этом году он стартовал, однако организаторы были вынуждены через три дня прекратить его, в связи с крайне неспокойной эпидемиологической ситуацией, — пояснила Дарья Гаркуша.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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