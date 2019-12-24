2019-12-24T11:43:51+03:00
Общество

«Каток замечателен»: Андрей Травников дал оценку прославившемуся на всю страну катку возле оперного

Он отметил, что шумиха случилась из-за неудачного ракурса фото
Анна ПАШАГИНА
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Каток вызвал тысячи ассоциаций в социальных сетях. Фото: Слава Степанов.Каток вызвал тысячи ассоциаций в социальных сетях. Фото: Слава Степанов.
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Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова спросили, как относится к шумихи вокруг необычные очертания катка возле оперного театра.

— Мне сложно комментировать и обсуждать эту тему. Каток сам по себе замечательный. Обсуждают люди фотографии с удачного или неудачного ракурса. Оценка и комментарии происходят в мере испорченности человека, — сказал Андрей Травников.

Напомним, скандальные фотографии катка в центре Новосибирска появились на выходных. ИХ сделали сверху. Снимки кому-то напомнили мужское достоинство и разошлись вирусом по соцсетям. О форме катка начали высказываться, как блогеры, так и местные власти. А общественники вообще хотят, чтобы вице-мэра Анну Терешкову оштрафовали за ее высказывания в социальных сетях, чиновница пошутила, что "Настоящее искусство должно возбуждать". Сибирский сексолог объяснила, почему непристойные формы катка так возбудили людей. А транспортная прокуратура пригрозила фотографу штрафом: снимки были сделаны с квадрокоптера, а полет над центром города ему никто не согласовал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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