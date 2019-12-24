Россиянам не хватает серьезных разговоров о сексе – почему страну возбудила фотография катка

Каток в центре Новосибирска прославился на всю Россию. Интернет-пользователи увидели в нем неприличные контуры. Разглядели их, когда в сети появилась сделанная сверху фотография. Многие сочли: ледяная площадка напоминает то, что подростки на заборах рисуют.

Этот ледяной рисунок длинной метров в пятьдесят, светится новогодними огнями рядом с Новосибирским государственным театром оперы и балета. Как так вышло? Неужели создатели новогодней площадки поглумились над городом? Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, отвечающая в городе за культуру, прокомментировала КП-Новосибирск, что лед заливали по периметру сквера.

В Новосибирске впервые открыли каток возле оперного театра. Сначала горожане радовались, а потом увидели его фото сверху и началось... Фото: Слава СТЕПАНОВ\https://www.facebook.com/gelionsk

- Я даже сама попросила своих архитекторов поискать, есть ли в мире аналоги. В мире – миллион аналогов таких скверов. Что случилось с людьми, я не понимаю, - сказала Анна Васильевна.

А шутки горожан вице-мэр парировала в Facebook. Написала: «искусство должно возбуждать». И оно возбудило. Общественных активистов. Руководитель движения «Гражданский патруль» Ростислав Антонов написал жалобу на чиновницу в полицию и ей же на работу - в мэрию.

Над новосибирским катком посмеялся Иван Ургант в своем шоу.

- Нас не столько возмутил сам этот каток и фотографии Славы Степанова – мало ли, что на что похоже. Нас возмутила позиция чиновника мэрии, которая опубликовала фотографию катка и комментарий, который объясняет художественный замысел мэрии в реализации данного проекта, - объясняет активист. - То есть, если абстрактный Вася рисует на заборе символ плодородия – у него возникает административка. Если абстрактный Вася идет и демонстрирует то, чем наградила его природа – возникает административка. А если это демонстрирует чиновник на всю страну, позиционирует город таким экстравагантным образом, то почему-то ничего не возникает.

В МВД ответят, вероятно, уже в следующем году. А пока - версия психолога и сексолога Инны Чудиновой. Она считает, что это не контуры катка - эротичные, а просто мы так их себе представляем.

- Если кому-то мерещатся какие-то фаллические символы в этом, значит, они хотят это видеть. А кто-то может увидеть конус с мороженым – дело в восприятии, - объяснила она КП-Новосибирск. - Мы же знаем, что над пошлым - легче всего шутить и высмеивать. Когда человек не может говорить об этом серьезно, ему легче все это высмеять, перевести в шутку, юмор.

Сексологи говорят, что если вы на этой фотографии видите что-то непристойное, вам не хватает интима. Фото: Слава СТЕПАНОВ\https://www.facebook.com/gelionsk

Записываем диагноз: всем, кто посмеялся над ледяным достоинством Новосибирска - не хватает серьезных разговоров о сексе. Автор снимка Слава Степанов говорит, что с такой фантазией во многих его фотографиях можно неприличия разглядеть.

- У меня, если так постараться, по всем снимкам по стране можно наскрести такие аналогичные случаи, с юмором связанные. Именно – такой категории юмором, - смеется фотограф. - Прекрасный каток и городок, мне все там очень нравится. И если есть негатив, связанный с этой историей - жаль, что он появился. Но в целом я думаю, что резонанс - больше положительный, на юмористической волне. Через такой пиар, но о нашем городе узнают. И, в принципе, если посмотреть смежные фотографии, можно понять, что у нас - уютный классный уголок, где мы встречаем Новый год и Рождество. Если за границей увидят смежные фотографии – будет же классно!

Может, и правда, ради новой достопримечательности в Новосибирск туристы поедут. Милости просим, только помните: зима в Сибири долгая, но не вечная. Площадь в центре Новосибирска будет возбуждать воображение, максимум, до марта.

Россиянам не хватает секса - почему вся страна обсуждает новосибирский каток в форме фаллоса. .Радио Комсомольская правда -Новосибирск (98,3 FM)

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