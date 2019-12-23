«Это сила Сибири»: Юрий Дудь оценил новосибирский каток перед оперным театром

СЕГОДНЯ 14:44 2019-12-23T14:44:22+03:00

Подписчики блогера также не смогли удержать от юмора на эту тему. Фото: yurydud

За час данная публикация уже успела собрать более 100 тысяч просмотров

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Известный российский журналист и блогер Юрий Дудь выложил в своем Instagram фотографию, уже успевшего стать достопримечательностью, новосибирского катка. За час данная публикация уже успела собрать более 100 тысяч просмотров.

— Вот такой каток в центре Новосибирска, — подписал пост Юрий Дудь. — Вот это я понимаю — сила Сибири!

Подписчики блогера также не смогли удержать от юмора на эту тему. В комментариях под постом люди шутили и про послание инопланетянам, и про Фрейда, и про специфическое видение художников:

— Это наше послание инопланетянам.

— Все хорошо, просто каток «по Фрейду».

— Вам смешно, а мы тут живем.

— Они художники, они так видят, — пишут люди.

Напомним, споры вокруг данного объекта не утихают в Новосибирске уже несколько дней. Дело в том, что с определенного ракурса каток напоминает по форме мужское достоинство. Многих сибиряков подобное «дизайнерское» решение позабавило, а некоторых всерьез возмутило. Особенно после того, как возникшую шумиху прокомментировала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова. Она написала в своих соцсетях о том, что «Искусство должно возбуждать». После этого местные общественники даже написали заявление в полицию, требуя оштрафовать чиновницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU