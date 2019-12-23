«Это сила Сибири»: Юрий Дудь оценил новосибирский каток перед оперным театром
Известный российский журналист и блогер Юрий Дудь выложил в своем Instagram фотографию, уже успевшего стать достопримечательностью, новосибирского катка. За час данная публикация уже успела собрать более 100 тысяч просмотров.
— Вот такой каток в центре Новосибирска, — подписал пост Юрий Дудь. — Вот это я понимаю — сила Сибири!
Подписчики блогера также не смогли удержать от юмора на эту тему. В комментариях под постом люди шутили и про послание инопланетянам, и про Фрейда, и про специфическое видение художников:
— Это наше послание инопланетянам.
— Все хорошо, просто каток «по Фрейду».
— Вам смешно, а мы тут живем.
— Они художники, они так видят, — пишут люди.
Напомним, споры вокруг данного объекта не утихают в Новосибирске уже несколько дней. Дело в том, что с определенного ракурса каток напоминает по форме мужское достоинство. Многих сибиряков подобное «дизайнерское» решение позабавило, а некоторых всерьез возмутило. Особенно после того, как возникшую шумиху прокомментировала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова. Она написала в своих соцсетях о том, что «Искусство должно возбуждать». После этого местные общественники даже написали заявление в полицию, требуя оштрафовать чиновницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU