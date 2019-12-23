Общественники просят оштрафовать вице-мэра Новосибирска за фразу «Искусство должно возбуждать»
Новосибирские общественники из организации «Гражданский патруль» просят МВД проверить высказывание вице-мэра Анны Терешковой в «Фейсбуке». Поводом для недовольства активистов стала запись под фотографией ледового катка перед Оперным театром, вид сверху которого напоминает мужское достоинство. Чиновница прокомментировала нестандартную форму катка, написав в своем блоге, что «Искусство должно возбуждать!». Подобное признание вице-мэра общественники расценили как подтверждение тому, что у катка был вполне спланированный «дизайн». То есть его сделали специально такой формы.
— На мой взгляд, высказывание вице-мэра необходимо проверить, соответствует ли оно кодексу этики муниципальных служащих и не подпадает ли под статью о мелком хулиганстве, — заявил руководитель общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Ростислав Антонов. — Ведь муниципальные служащие все же должны соблюдать нормы служебной этики и избегать подобных конфликтных ситуаций.
Общественники уже направили заявление в полицию и комиссию мэрии по соблюдению требований к служебному поведению. В данной ситуации, активисты просят провести проверку по части 3 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Стоит отметить, что за подобные правонарушения подразумевается наказание в виде штрафа от 30 до 100 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU