2019-12-23T06:21:02+03:00
Общество

«Искусство должно возбуждать»: чиновница заступилась за новосибирский каток неприличной формы

Ироничный комментарий в соцсетях оставила вице-мэр Анна Терешкова
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Вице-мэр Анна Терешкова иронично прокомментировала скандальный снимок с катком. Фото: Слава СтепановВице-мэр Анна Терешкова иронично прокомментировала скандальный снимок с катком. Фото: Слава Степанов
Изменить размер текста:

В Новосибирске уже несколько дней бурно обсуждают форму главного катка города. Его открыли на площади Ленина у театра оперы и балета. Все бы ничего, вот только снимок Славы Степанова с высоты птичьего полета вызвал у горожан разные ассоциации. На кадрах явно видны неприличные контуры и очертания катка. Вице-мэр Анна Терешкова лаконично прокомментировала на своей странице в «Фейсбуке» ажиотаж по поводу катка.

— Настоящее искусство должно возбуждать, — написала чиновница и поставила смайлик.

КП-Новосибирск Анна Терешкова сказала, что комментировать здесь особо нечего, каток прекрасный, каждый видит то, что хочет видеть.

На пост Терешковой пользователи соцсети оставили десятки комментариев.

— Это бомба!

— Кому мерещатся фаллические символы, пора посетить психиатра и сексолога.

— Не думаю, что создатели катка сознательно это сделали.

— Отличный получился проект: красивый и стильный.

— Спасибо, что на всю неделю заняли город веселым делом, пора уже и майки выпускать.

— Это ужасно, господа, как не крути.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Искусство должно возбуждать»: чиновница заступилась за новосибирский каток неприличной формы
Такого Дедушка не видел: фотограф снял Снегурочку в откровенном наряде
«А что с пацаном не так?»: мальчика увезли на «скорой» после катания на горке
«Сгорел заживо»: водитель бензовоза погиб в страшном ДТП с мазутовозом
Глава СКР Бастрыкин заинтересовался гибелью новосибирского школьника
«Я завидую этому мужику»: танцующий в метро пенсионер в бандане развеселил подростков
Сибирячка вызвала сантехника, а пришли судебные приставы
Как выбрать икру к новогоднему столу - советы новосибирского шеф-повара
«Пашем, как проклятые за 30 тысяч!»: фельдшеры «Скорых» показали свои зарплатные квитки
«Вы можете сгореть»: лже-электрики устанавливают фальшивые датчики
Доигрался: ребенок сломал ногу, спрыгнув с крыши сауны
«Это же Женя Лукашин!»: сибиряков рассмешил голый пассажир с веником