«Искусство должно возбуждать»: чиновница заступилась за новосибирский каток неприличной формы
В Новосибирске уже несколько дней бурно обсуждают форму главного катка города. Его открыли на площади Ленина у театра оперы и балета. Все бы ничего, вот только снимок Славы Степанова с высоты птичьего полета вызвал у горожан разные ассоциации. На кадрах явно видны неприличные контуры и очертания катка. Вице-мэр Анна Терешкова лаконично прокомментировала на своей странице в «Фейсбуке» ажиотаж по поводу катка.
— Настоящее искусство должно возбуждать, — написала чиновница и поставила смайлик.
КП-Новосибирск Анна Терешкова сказала, что комментировать здесь особо нечего, каток прекрасный, каждый видит то, что хочет видеть.
На пост Терешковой пользователи соцсети оставили десятки комментариев.
— Это бомба!
— Кому мерещатся фаллические символы, пора посетить психиатра и сексолога.
— Не думаю, что создатели катка сознательно это сделали.
— Отличный получился проект: красивый и стильный.
— Спасибо, что на всю неделю заняли город веселым делом, пора уже и майки выпускать.
— Это ужасно, господа, как не крути.
ИСТОЧНИК KP.RU