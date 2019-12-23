«Искусство должно возбуждать»: чиновница заступилась за новосибирский каток неприличной формы

СЕГОДНЯ 06:21 2019-12-23T06:21:02+03:00

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В Новосибирске уже несколько дней бурно обсуждают форму главного катка города. Его открыли на площади Ленина у театра оперы и балета. Все бы ничего, вот только снимок Славы Степанова с высоты птичьего полета вызвал у горожан разные ассоциации. На кадрах явно видны неприличные контуры и очертания катка. Вице-мэр Анна Терешкова лаконично прокомментировала на своей странице в «Фейсбуке» ажиотаж по поводу катка.

— Настоящее искусство должно возбуждать, — написала чиновница и поставила смайлик.

КП-Новосибирск Анна Терешкова сказала, что комментировать здесь особо нечего, каток прекрасный, каждый видит то, что хочет видеть.

На пост Терешковой пользователи соцсети оставили десятки комментариев.

— Это бомба!

— Кому мерещатся фаллические символы, пора посетить психиатра и сексолога.

— Не думаю, что создатели катка сознательно это сделали.

— Отличный получился проект: красивый и стильный.

— Спасибо, что на всю неделю заняли город веселым делом, пора уже и майки выпускать.

— Это ужасно, господа, как не крути.

ИСТОЧНИК KP.RU