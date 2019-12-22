Достоинство Новосибирска: фотография главного катка вызвала у горожан неприличные ассоциации
На этой неделе в Новосибирске открыли главный каток возле оперного театра. Тысячи фотографий заполнили социальные сети. Только вид сверху вызвал у горожан неприличные ассоциации. Сибиряки пытаются понять, на что похож каток в самом центре города.
— Глубоким символизмом проникнута главная елка Новосибирска, — иронизируют в социальных сетях в группе «ЧП Новосибирск».
На кадрах явно видны неприличные контуры и очертания катка. Людей не смущает ездить по заданной траектории, как по часовой и против часовой стрелки.
— На мой взгляд, место расположения елки удачное, схема отличная. Остальное сублимация тех, кому чего то не хватает! Хайп в данном случае уместен, работает на привлекательность объекта, правда, как мне кажется появился новый маршрут «пошел ты на елку», — прокомментировал ажиотаж вокруг катка Алексей Александров, депутат законодательного собрания Новосибирской области.
В социальных сетях люди высказывают свои предположения, на что похож главный каток, если смотреть на него сверху:
— Да это же символ года!
— Все потому что Новосибирск мальчик, а вот в Москве каток другой формы.
— Если перевернуть, то на чашу похоже.
Новосибирск преобразился к Новому году.Алена МАРТЫНОВА
ИСТОЧНИК KP.RU