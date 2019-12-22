Достоинство Новосибирска: фотография главного катка вызвала у горожан неприличные ассоциации

СЕГОДНЯ 08:01 2019-12-22T08:06:39+03:00

Сибиряки спорят в социальных сетях на что он похож

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На этой неделе в Новосибирске открыли главный каток возле оперного театра. Тысячи фотографий заполнили социальные сети. Только вид сверху вызвал у горожан неприличные ассоциации. Сибиряки пытаются понять, на что похож каток в самом центре города.

— Глубоким символизмом проникнута главная елка Новосибирска, — иронизируют в социальных сетях в группе «ЧП Новосибирск».

На кадрах явно видны неприличные контуры и очертания катка. Людей не смущает ездить по заданной траектории, как по часовой и против часовой стрелки.

— На мой взгляд, место расположения елки удачное, схема отличная. Остальное сублимация тех, кому чего то не хватает! Хайп в данном случае уместен, работает на привлекательность объекта, правда, как мне кажется появился новый маршрут «пошел ты на елку», — прокомментировал ажиотаж вокруг катка Алексей Александров, депутат законодательного собрания Новосибирской области.

В социальных сетях люди высказывают свои предположения, на что похож главный каток, если смотреть на него сверху:

— Да это же символ года!

— Все потому что Новосибирск мальчик, а вот в Москве каток другой формы.

— Если перевернуть, то на чашу похоже.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/750425" frameborder="0"></iframe> Новосибирск преобразился к Новому году.Алена МАРТЫНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU