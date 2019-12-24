2019-12-24T10:50:04+03:00
Общество

Фотографа, сделавшего скандальные снимки «эротического» катка, хотят оштрафовать

Полет квадрокоптера необходимо было согласовать
Ульяна ДЖАНКОВА
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Теперь из-за скандальных снимков Славе Степанову грозит огромный штраф. Фото: Слава СтепановТеперь из-за скандальных снимков Славе Степанову грозит огромный штраф. Фото: Слава Степанов
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История со снимками катка в центре Новосибирска, имеющего неприличную форму, перестает быть смешной. Фотографу Славе Степанову за картинки, ставшие вирусными, теперь грозит штраф.

Транспортная прокуратура выясняет было ли у мужчины разрешение на то, чтобы запустить квадрокоптер, с которого были сделаны фото. По закону он был обязан предупредить соответствующие службы: аэронавигацию и администрацию города.

— Кроме разрешения, автор фото был обязан согласовать график полета. Это все серьезно, ведь коптер мог столкнуться с самолетом. За это недавно стали штрафовать больше. Физическому лицу придется заплатить от 30 до 50 тысяч рублей, а юрлицам до 500 тысяч рублей, — рассказала КП-Новосибирск помощник транспортного прокурора Евгения Жбирь.

Также она добавила, что в год они фиксирует до пяти подобных нарушений. Причем зачастую фотографы знают, что нельзя запускать квадрокоптер без разрешения, но делают это, надеясь на «авось».

Транспортная прокуратура заподозрила, что фотограф нарушил воздушное пространство. Фото: Слава Степанов

Транспортная прокуратура заподозрила, что фотограф нарушил воздушное пространство. Фото: Слава Степанов

В скором времени Славу Степанова вызовут в транспортную прокуратуру и попросят предъявить разрешение.

Сам фотограф от комментариев отказался.

— Без комментариев. До свидания, — ответил мужчина КП-Новосибирск, услышав тему разговора.

«Конус с мороженым» - сексолог объяснила, почему фотография катка вызвала пошлые шутки. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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Напомним, ажиотаж вокруг новосибирского катка не утихает уже несколько дней. На фото, сделанные с высоты, форма катка многим показалась непристойной: многие заметили сходство увидели схожесть формы катка и мужского достоинства. Шумиху прокомментировала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова. Она написала в своих соцсетях о том, что «Искусство должно возбуждать». После этого местные общественники написали заявление в полицию, требуя оштрафовать чиновницу.

Сейчас снимок катка обсуждают уже не только новосибирцы, но и вся страна. Известный российский блогер и журналист Юрий Дудь также не остался в стороне, он прокомментировал у себя в Instagram, ставший столь популярным, каток: «Вот это я понимаю — сила Сибири», — написал Дудь. А еще Иван Ургант в своем вечернем шоу предположил, что таким образом мы ответили WADA на запрет российской сборной участвовать в Олимпиаде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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