«Это зашифрованное послание WADA?»: Иван Ургант посмеялся над неприличной формой новосибирского катка

СЕГОДНЯ 08:24 2019-12-24T09:00:53+03:00

Ведущий предположил, что в вызывающей форме катка есть несколько смыслов

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Фото новосибирского катка вызывающей формы разлетелись по Интернету вирусом. Новосибирск прославился на всю страну. А все началось с того, что фотограф Слава Степанов снял каток сверху и опубликовал снимки в соцсети. Оказалось, ледовая площадка имеет форму фаллоса. О новосибирском катке уже сказал известный блогер Юрий Дудь. Его пост собрал почти 4 тысячи комментариев. Все гадают, есть ли умысел в том, что каток в Новосибирске такой. Также Иван Ургант в своем вечернем шоу не обошел стороной «достопримечательность» столицы Сибири. В обзоре новостей, сразу после сообщения о повышение цен на водку, Ургант перешел к теме катка.

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— Многие смеются. А я вот не понимаю. Митя, а ты заметил что-то необычного в этой фотографии. Тебе смешно? — спросил ведущий у Дмитрий Хрусталева.

— Каток как каток. Может это реакция новосибирцев на то, что цены на водку скоро повысят? — предположил Дмитрий Хрусталев.

— Тут какое-то зашифрованное послание WADA? Или это связано с известными жителями Новосибирска. Кто у нас из Новосибирска? — продолжал гадать ведущий.

— Элджей!

— А, ну Насти Ивлеевой каток бы понравился. Может быть, Дед Мороз как бы намекает, что не надо новосибирцам ждать хороших подарков в этом году. Кстати, очень важный момент. Все волнуются, кто-то переживает, кто-то смеется — люди-то катаются на катке, получают удовольствие, а каток-то видит вот так кто? Только птицы и американские спутники-шпионы. Но для них-то это самое то, — резюмировал Иван Ургант.

Над новосибирским катком посмеялся Иван Ургант в своем шоу.

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ИСТОЧНИК KP.RU