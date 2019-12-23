Сексолог объяснила ажиотаж вокруг катка фаллической формы в Новосибирске

СЕГОДНЯ 19:07 2019-12-23T19:07:21+03:00

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Психолог и сексолог Инна Чудинова прокомментировала общественный резонанс, который вызвала форма катка на площади Ленина в Новосибирске. По словам специалиста, поднявшийся вокруг этой ситуации шум, обусловлен тем, что люди видят во всем то, что они в глубине души хотят там видеть.

— В данном случае, как нельзя лучше подходит поговорка «У кого что болит, тот о том и говорит». Так что, если кому-то здесь мерещатся какие-либо фаллические символы, то это значит, что подсознательно люди хотят их там видеть. Это дело исключительно личного восприятия каждого человека. Это же относится и к тем, кого эта тема всерьез беспокоит: опять же, это ни что иное, как способ как-то проговорить ту самую проблему, которая волнует их в глубине души, — пояснила корреспонденту КП-Новосибирск психолог,психотерапевт и сексолог Инна Чудинова. — У многих подобные вещи вызывают улыбку и смех, и это тоже вполне очевидно. Ведь когда человек не может говорить серьезно о каких-то темах, касающихся сексуальности, ему гораздо проще над этой темой посмеяться. А тут уже дело некой «вирусности» подобного юмора: один пошутил, другие подхватили. Сейчас какое-то время все это пообсуждают, пошутят на эту тему и благополучно забудут.

На вопрос о том, могли ли каток сделать такой формы намерено, Инна Чудинова отвечает, что это крайне маловероятный вариант. По ее словам, те, кто занимался обустройством данного объекта, скорее всего об этом даже не думали. Просто так вышло, что с определенного ракурса некоторые люди могут позволить себе увидеть в форме этого катка что-либо неоднозначное.

Напомним, ажиотаж вокруг новосибирского катка не утихает уже несколько дней. После появления в сети его фотографии, сделанной с высоты, многие люди заметили сходство между формой катка и мужским достоинством. Многих сибиряков подобное «дизайнерское» решение позабавило, а некоторых всерьез возмутило. Особенно после того, как возникшую шумиху прокомментировала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова. Она написала в своих соцсетях о том, что «Искусство должно возбуждать». После этого местные общественники даже написали заявление в полицию, требуя оштрафовать чиновницу. При этом, снимок катка обсуждают уже не только новосибирцы, но и вся страна. В частности, известный российский блогер и журналист Юрий Дудь также не остался в стороне, и прокомментировал у себя в Instagram, ставший столь популярным, каток.

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ИСТОЧНИК KP.RU