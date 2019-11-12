«Это вопиющее поведение «яжематерей»: Вера Ганзя раскритиковала обидчиков школьницы, униженной на чаепитии

СЕГОДНЯ 19:11 2019-11-12T19:20:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутат Государственной думы Российской Федерации Вера Ганзя поделилась с КП-Новосибирск своими мыслями по поводу ситуации с второклассницей, которую выгнали с чаепития из-за того, что ее мама отказалась сдавать деньги на нужды класса. История обиженной Миланы не оставила равнодушными множество людей, которые совместными усилиями, вскоре после случившейся неприятной истории, организовали для девочки ее собственный праздник.

— Хочу отметить, что практически все школы у нас недофинансированы по основным расходным статьям. У многих образовательных организаций катастрофически не хватает средств на насущные расходы. Поэтому, само собой, ни о каких средствах на проведение подобных мероприятий, вроде чаепитий, говорить, увы, не приходиться. На них просто нет денег: бюджет эти средства не предусматривает, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск Вера Ганзя. — Как правило, организация подобных праздников ложиться на плечи родителей. Если они готовы организовывать их своими усилиями — это хорошо. Если нет, то школа, возможно, найдет какие-либо самые минимальные средства на проведение таких мероприятий. Но это будет максимально бюджетный вариант.

Что касается самого инцидента, произошедшего в классе, где учится Милана, депутат Госдумы отметила, что подобные действия со стороны взрослых людей просто неприемлемы. По ее словам, решать подобный вопрос следовало, не втягивая в это ребенка.

— Я ни в коем случае не поддерживаю тех родителей, которые стали втягивать во все это девочку. Можно было решить этот вопрос иначе, высказать претензии родителям напрямую. А дети здесь вообще не причем. Это вопиющее поведение свойственно эдаким «яжематерям», которые руководствуются, в первую очередь, своими эгоистическими желаниями, ставя интересы своего ребенка превыше всего. А других детей для них просто не существует, они для них никто и ничто! — утверждает Вера Ганзя. — С этим однозначно нужно бороться! Необходимо, чтобы с этими родителями разговаривало руководство учебного учреждения. А если они и тогда отказываются понимать — то передавать это дело в комиссию по делам несовершеннолетних, чтобы этим уже занимались специалисты. Если бы я в такой ситуации оказалась на месте директора, то сразу же вызвала к себе этих родителей на серьезный разговор, и потребовала бы отчитаться перед другими родителями за их деньги. И не подпускала бы их больше к родительскому комитету на пушечный выстрел!

Позицию, которую заняла в данной ситуации школа, Вера Ганзя сочла не самой верной. Однако, по ее словам, винить педагогов во всем также не стоит. Ведь сейчас на образовательных учреждениях лежит очень тяжелая нагрузка.

— Конечно, учителя здесь тоже поступили не очень правильно. Возможно, этот инцидент просто остался незамеченным или ему не уделили должного внимания. Следовало бы, конечно, разобраться с возникшим конфликтом сразу же, чтобы не доводить его до этой стадии, — считает депутат Госдумы РФ. — Однако, педагоги сейчас и так делают очень много. Ведь кроме обучения и воспитания детей, им приходиться воспитывать и просвещать еще и их родителей. Но, увы, без этого порой бывает просто невозможно прийти к согласию в таких ситуациях, как та, что произошла с девочкой на чаепитии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Родители деньги не сдавали — за столом сидеть не будешь»: 8-летнюю девочку затравила мама ее одноклассника

Ребенка выгнали с чаепития, отомстив за то, что ее мама не сдала необходимую сумму на нужды класса (подробнее)

«Мы хотим ее поддержать»: вся страна скидывается на праздник для девочки, которую обидели на чаепитии

Неравнодушные люди решили объединиться и самостоятельно организовать праздник для ребенка. Об этом они рассказали в группе «Чаны. Черный и Белый список» (подробнее)

«Ты за общим столом сидеть не будешь»: в соцсетях затравили женщину, которую обвинили в притеснении школьницы из-за несданных денег

После атак хейтеров, активистка родительского комитета закрыла свою страницу во «ВКонтакте» (подробнее)

Для девочки, обиженной на школьном чаепитии, устроили праздник с Егором Кридом

Популярный певец похвалил новосибирскую второклассницу за сильный характер, а ее мама рассказала нам, что готова идти в суд (подробнее)

«Устроила истерику»: взрослые обвиняют школьницу, которая пожаловалась на унижения во время чаепития из-за несданных денег

В «детский» скандал втянуты МВД, прокуратура и педагоги. Но некоторые родители считают, что историю с унижениями ребенок выдумал (подробнее)

«Будешь есть свои кексы отдельно»: свидетельница рассказала, как школьницу унижали из-за несданных денег

Мама одноклассницы Миланы рассказала КП-Новосибирск о постоянных стычках между родителями и о том, как начинался скандал на детском празднике (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU