«Будешь есть свои кексы отдельно»: свидетельница рассказала, как школьницу унижали из-за несданных денег

История маленькой обиженной Миланы, которую выгнали со школьного чаепития из-за несданных денег, облетела всю страну. Россияне массово взялись поддерживать девочку, даже материально. За неделю собрали 20 тысяч рублей - такая скорость сборов ни одному родительскому комитету не приснилась бы - и организовали для школьницы отдельный праздник. А в это время мама Миланы подала в суд - женщина убеждена: обидчица должна заплатить моральную компенсацию за то, что травила ребенка. Но ее оппоненты твердят: «Девочка все выдумала! Кому вы верите? Второкласснице! Дети в этом возрасте те еще фантазеры!» КП-Новосибирск нашла свидетельницу конфликта (имя и фамилия женщины есть в редакции), показания которой могут стать ключевыми на суде. Это мама одноклассницы Миланы. Она видела, с чего начался скандал на чаепитии. Видела, как взрослые довели девочку.

«Не надо верить тому, что пишут в соцсетях» - директор школы прокомментировала скандал на чаепитии. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

- Мы накрывали на стол. Потом Евгения (член родительского комитета. - Ред.) сказала Милане: «Будешь есть отдельно свои кексы!» Я сначала не поняла смысл - подумала, что у девочки аллергия, - рассказала КП-Новосибирск родительница.

Видимо, тон взрослого был не особо доброжелательным. По словам мамы одноклассницы, Милана, выпучив глаза, смотрела на родителя - не могла понять, почему к ней так обращаются. Видно было, что девочку это расстроило. Потом Милану уже увидели плачущей.

Эту женщину мама Миланы обвинила в травле дочки. Фото: «Инцидент Новосибирск».

- Это я видела уже издалека. Потом, видимо, девочка позвонила маме. Я слышала, как Евгения по телефону сильно ругалась с Ириной, мамой Миланы, буквально на матах, - вспоминает женщина. - Я спросила у родителей, что вообще происходит. Мне ответили: «А почему мама Миланы деньги не сдает, а Милана ест со всеми?». Хотя по сути каждый родитель принес еду для своего ребенка.

Напомним, что эта история случилась на Празднике картошки, который организовали в конце четверти для второклашек. Ежемесячно с мам и пап родительский комитет собирает деньги - по 200 рублей - на нужды класса. Но из-за отсутствия отчетности мама Миланы в октябре отказалась делать взнос. Тем более что на чаепитие все пришли со своей едой, из покупного были только одноразовые стаканчики.

«Мать затравили, а другие молчат» - инцидент с чаепитием прокомментировала общественница, пережившая травлю дочери. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

- В сентябре я также поднимала вопрос отчетности, - говорит наша собеседница, свидетельница случившегося на Празднике картошки. - Вы не представляете, что мне пришлось выслушать. На меня ополчились. В итоге я предпочла сдать деньги и удалиться из родительского чата. Проще сдать и молчать. Я считаю, все эти сборы не нужны. Вроде сдаем немного - 200 рублей в месяц, но общая сумма выходит 6 тысяч рублей, каждый месяц. Куда эти деньги идут? Вот есть праздник, например Новый год - сложились на Деда Мороза и рассчитались. А так - мне непонятно.

Мы попросили вспомнить женщину: какие еще были траты из классных денег за время обучения детей?

Для девочки устроили праздник.Фото: Никита МАНЬКО

- Один из подарков учителю на Восьмое марта - банка обычного гранулированного кофе, - говорит она, добавляя, что на требование отчитаться, куда уходят деньги, родительский комитет отвечал странное: то «Нам негде хранить чеки», то «Чеки выцветают». Активисты из родительского комитета вообще резко реагируют на подобные вопросы. А потому большая часть родителей предпочитают молчать - боятся, что конфликт повлияет на отношение к их детям.

В эту пятницу, 15 ноября, в школе состоится родительское собрание. На нем взрослые должны будут выбрать новых активистов, потому что прежние после скандала сложили свои полномочия. А также были розданы деньги, которые родители внесли за сентябрь. Куда делись остальные деньги, которые копились целый год, так и осталось неизвестным.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/742971" frameborder="0"></iframe> Егор Крид обратился по видео к Милане, девочке которую взрослые обидели в школе во время чаепития.

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