Прокуратура потребовала отправить на обязательные работы барабинских подростков, избивших школьников

СЕГОДНЯ 11:35 2019-09-05T11:36:00+03:00

Прокуратура требует отправить трех подростков, избивших сверстников, на исправительные работы. Фото: кадр из видео

Государственный обвинитель требует назначить им от 130 до 150 часов работ

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В Барабинске Новосибирской области в суде продолжают рассматривать дело трех подростков, которые в апреле избили нескольких школьников. Прокуратура требует отправить их на обязательные работы.

— Завершено судебное следствие по делу трех несовершеннолетних жителей Барабинска, которые в апреле причинили побои и легкий вред здоровью четырем сверстникам, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области. — В судебных прениях государственный обвинитель потребовал назначить подсудимым подросткам наказание в виде обязательных работ от 130 до 150 часов. Последнее слово подсудимых запланировано на 11 сентября 2019 года.

Напомним, весной в Барабинске разгорелся скандал с избиением детей, когда жители города начали пересылать друг другу видео, на котором группа молодых людей избивает своих сверстников. Как выяснилось позже, подростки оказались спортсменами, занимавшиеся панкратионом и ходившими в патриотический клуб. Расследование по их делу было завершено в конце июня и передано в мировой суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU