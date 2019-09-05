Прокуратура потребовала отправить на обязательные работы барабинских подростков, избивших школьников
В Барабинске Новосибирской области в суде продолжают рассматривать дело трех подростков, которые в апреле избили нескольких школьников. Прокуратура требует отправить их на обязательные работы.
— Завершено судебное следствие по делу трех несовершеннолетних жителей Барабинска, которые в апреле причинили побои и легкий вред здоровью четырем сверстникам, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области. — В судебных прениях государственный обвинитель потребовал назначить подсудимым подросткам наказание в виде обязательных работ от 130 до 150 часов. Последнее слово подсудимых запланировано на 11 сентября 2019 года.
Напомним, весной в Барабинске разгорелся скандал с избиением детей, когда жители города начали пересылать друг другу видео, на котором группа молодых людей избивает своих сверстников. Как выяснилось позже, подростки оказались спортсменами, занимавшиеся панкратионом и ходившими в патриотический клуб. Расследование по их делу было завершено в конце июня и передано в мировой суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU