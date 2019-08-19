2019-08-19T13:26:26+03:00
Происшествия

Беспредельщики в суде: начался процесс по поводу избиения подростков в Барабинске

От действий несовершеннолетних спортсменов пострадало два школьника
Владимир ПТАШНИК
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Парни снимали избиения на видео. Фото: кадр из видеоПарни снимали избиения на видео. Фото: кадр из видео
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Весной Барабинск потрясла волна избиений подростков. Следствие быстро нашло виновников. Ими оказались двое 17-летних парней с 16-летним сообщником. Парни избивали школьников ради развлечения и снимали все на видео. Ролики быстро распространились по сети, где вызвали бурю негодования. Всего есть три видео, на которых изображены побои школьников разных возрастов, но местные жители говорят, что пострадавших может быть больше.

В итоге на злоумышленников подал в суд местный депутат Константин Терещенко. Он же сообщил на своей странице в «Фэйсбук» о начале процесса над несовершеннолетними хулиганами.

— Думаю, не раньше 30-го августа результат будет. На 30 назначили свидетелей, сегодня 19 августа приглашены стороны, — отвечает в социальной сети на вопросы граждан депутат.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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