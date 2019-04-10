Это их тренер научил?! Подростки, которые избивали школьников и снимали это на видео, оказались спортсменами

Небольшой городок Барабинск шокировали кадры с мобильника. Они разошлись вирусом по мессенджерам местных жителей: на видео компания парней в спортивных костюмах нападает на сверстников. Один из роликов, казалось, заканчивается непоправимо: парнишка с длинной челкой от удара падает на землю, изо рта течет кровь, глаза стеклянные.

«МОЕГО СЫНА ПИНАЛИ И ПРЫГАЛИ НА НЕМ!»

Кадры попали в руки к местному депутату Константину Терещенко, он их передал в «Комсомолку». На следующий день видео посмотрели уже и в полиции, и в прокуратуре, и в Следственном комитете. Выяснили, что пострадавший парень - ученик местной школы, шутник, кавээнщик. Слава богу, жив. Сейчас он в барабинской больнице с сотрясением мозга. Его обидчики тоже известны - местные спортсмены, им по 16 - 17 лет.

- Мальчик жив. Эти каратисты - его одноклассники, только они выпустились после 9-го класса, а он пошел в 10-й. Им не понравилась его челка, - рассказала о конфликте одна из жительниц Барабинска.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/702339" frameborder="0"></iframe> В Барабинске подростки снимали на видео, как издеваются над сверстниками.

А следом оказалось, что жертв у «банды спортсменов» несколько. Следствию известно о трех эпизодах. Травили толпой. И не только сверстников, но и тех, кто младше.

«Подростки смотрят сериалы о том, как правильно избить» - инцидент в Барабинске прокомментировала депутат Госдумы Вера Ганзя. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

- Моему сыну 13 лет. Произошло все в эти выходные. Он вместе с одноклассниками играл в футбол недалеко от дома, - рассказала «КП» - Новосибирск» Марина, мама одного из пострадавших мальчиков. - А эти спортсмены сидели возле поля на скамейке, пили пиво. Сын мой стоял на воротах, и им что-то не понравилось. Подошли, стали наезжать. Сначала ударили его кулаком по лицу. Он упал. Потом стали пинать, прыгать на нем. Понимаете, они могли убить моего ребенка! Ни за что ни про что. Ему 13 лет!

«Я ПОСМОТРЕЛА В ЕГО ГЛАЗА, ОНИ ПУСТЫЕ И ЗЛЫЕ»

Домой мальчик пришел побитый, с разбитой губой. Но маме жаловаться не хотел. Мол, не по-мужски это.

- Я спрашиваю: «Что это такое?» Он: «Да не волнуйся, это неудачно в футбол поиграли, мячом в лицо прилетело», - вспоминает Марина. - А потом в мессенджерах пошли эти жуткие видеоролики. Меня вызвал классный руководитель сына: «Вашему ребенку не мячиком прилетело, его жестоко избили, мне дети рассказали». Мы вызвали сына в класс, и только тогда он признался во всем и рассказал, как было на самом деле, - говорит Марина.

«Мой мальчик попал в кадр, но он не участвовал» - депутат Константин Терещенко рассказывает об обстановке в Барабинске в связи с жестокими роликами. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Женщина написала заявление в полицию. Там же столкнулась с обидчиком своего ребенка и его отцом.

- Отец начал намекать: мол, давайте решим вопрос без полиции, встретимся вне участка… Договориться хотели с нами, купить нас, - продолжает Марина. - Но я хочу наказания для того, кто бил моего ребенка. Я посмотрела этому спортсмену в глаза. Они пустые и злые. У меня было такое чувство, что это не 16-летний подросток, а мужчина, который на зоне срок отмотал. Вот такие у него глаза. Ненависть в них.

«ОН ДЕТЕЙ УЧИТ «НЕ В ТУ СТОРОНУ»

Подростки, которых сейчас допрашивают в полиции, занимались в патриотическом клубе, мечтали стать десантниками, увлекались карате, панкратионом... Их спортивный инструктор Вадим К., который и обучал парней всяким приемчикам, не хочет общаться с журналистами. И очень жалеет воспитанников. Говорит, переживает за них, как за родных сыновей.

- Вот представьте: ваш сын ходит в спортивно-бойцовский клуб. Потом попадает в какую-то неприятную историю на улице. Как вы думаете, что он будет чувствовать? Мало ли, какие бывают ситуации, улица есть улица. И что будет чувствовать человек, когда от него все откажутся? «Ты такой-сякой, ты изгой, ты плохой», - все кричат. И чего мы хотим добиться, говоря так про этих подростков? Первая же реакция будет - они озлобятся на всех. Все будут на них пальцем тыкать: «Какие вы гады…» Но никто не заглянет внутрь них, в их душу, - пытается оправдать воспитанников Вадим.

«Здесь нельзя все сваливать на правоохранителей» - ЧП в Барабинске прокомментировал Сергей Семенов, заместитель председателя общественного совета при Министерстве образования Новосибирской области. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

А есть и те, кто в ситуации считают отчасти виноватым его - тренера. Оказалось, еще несколько лет назад он ушел из местной федерации панкратиона. К его преподаванию были вопросы.

- Года три назад он занимался у нас, а потом ушел в патриотический клуб. Почему? Откровенно, были стычки с другими тренерами, которые считали, что Вадим учит детей «не в ту сторону, куда надо». Он их учит драться, таким приемам, которые запрещены. Это уже не искусство самообороны, а что-то другое. У нас все-таки есть правила, а он учил детей бить в пах, в глаз, ухо... Натренировал вот на свою голову, - считает Александр Полещук, президент РФСОО «Федерация панкратиона Новосибирской области».

Будут ли в этой истории виноватыми еще и взрослые, должны решить следователи.

«Комсомолка» следит за развитием событий.