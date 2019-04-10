Прокуратура и СКР проводят проверку в связи с избиением подростков в Барабинске

СЕГОДНЯ 06:36 2019-04-10T06:55:16+03:00

Публикация в «КП»-Новосибирск» стала поводом для разбирательства

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По мессенджерам ходят жестокие видеозаписи из Барабинска. На них – подростковые драки. Точнее – побои. На одном из роликов видно, как ударом ноги по лицу юноша сбивает с ног молодого человека, и тот теряет сознание.

«Мой мальчик попал в кадр, но он не участвовал» - депутат Константин Терещенко рассказывает об обстановке в Барабинске в связи с жестокими роликами. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Эти ролики стали поводом для проверки. Ее проведут и Следственный комитет, и прокуратура.

- Проводится уголовно-процессуальная проверка по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетнему в городе Барабинске Новосибирской области. Как следует из сообщения СМИ, подросток ударил несовершеннолетнего ногой в область головы, от удара последний упал, получил телесные повреждения и потерял сознание, - сообщает областное управление СКР.

А в прокуратуре говорят, что проверят и местных педагогов, и полицию.

- Проводится проверка соблюдения законодательства … межмуниципальным отделом МВД «Барабинский», общеобразовательными школами №№ 92 и 1, где обучаются подростки, - сообщает ведомство.

«Здесь нельзя все сваливать на правоохранителей» - ЧП в Барабинске прокомментировал Сергей Семенов, заместитель председателя общественного совета при Министерстве образования Новосибирской области. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

О предварительных итогах проверки представитель прокуратуры готов рассказать в прямом эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» 11 апреля в 16.05 по местному времени (12.05 мск).

ИСТОЧНИК KP.RU