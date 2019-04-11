2019-04-11T13:59:20+03:00
Происшествия

«В сериалах показывают, как правильно нанести увечья» - ЧП в Барабинске прокомментировала депутат Госдумы

Вера Ганзя, которая была директором школы в Барабинске, считает, что проблема – в соцсетях и жестоких фильмах
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Подростки сами уличали себя, снимая видео.Подростки сами уличали себя, снимая видео.
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В Барабинске подростки поплатятся за свою жестокость. Во всяком случае, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 116 «Побои». Молодые люди избивали школьников, снимая свои «подвиги» на видео.

«Подростки смотрят сериалы о том, как правильно избить» - инцидент в Барабинске прокомментировала депутат Госдумы Вера Ганзя. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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- С экрана можем наблюдать массу сериалов, в которых показано, как правильно убить человека, как правильно нанести увечья, как правильно избить и так далее. Подростки все это смотрят. Родителям смотреть за подростками и следить, какую информацию они черпают из соцсетей и экранов телевизоров, некогда. Они зарабатывают на хлеб, чтобы накормить этих самых подростков, - прокомментировала депутат Госдумы Вера Ганзя, ответив на звонок Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

Кстати, Вера Анатольевна прежде была директором школы в Барабинске. По ее мнению, есть и другая часть проблемы: подростки уверены в своей безнаказанности.

- В соцсетях гуляют тысячи подобного рода роликов. Это головная боль всего общества граждан Российской Федерации, - сказала она в эфире радиостанции.

«Им не хватило любви» - психолог прокомментировала причины подростковой жестокости. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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