Как футбольные фанаты: в Сети появилось еще одно видео, где барабинские подростки избивают школьника

У барабинских следователей на руках появилось третье видео, оно станет вещдоком против подростков, которые избивали школьников и снимали свои похождения на мобильники.

Напомним, в криминальной компании все спортсмены, участники патриотического кружка. Парням по 16 - 17 лет. А в жертвы выбирали в том числе и тех, кто младше. Сегодня появилось видео, как «банда» в олимпийках избивает 13-летнего школьника. События произошли в эти выходные, когда мальчик играл в футбол, стоял на воротах.

- Что я тебе сделал? - только и повторяет 13-летний паренек, пытаясь увернуться от ударов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/702512" frameborder="0"></iframe> Третья жертва: подростки из Барабинска нападают на 16-летнего школьника.

Мама ребенка рассказала «КП» - Новосибирск», что сын в тот день пришел побитый, но не хотел рассказывать родителям, что случилось. Несколько дней врал, что ему «прилетело мячом в лицо».

В Барабинске уже давно поименно вычислили всю компашку, которая наснимала себе видео как минимум на два года колонии. Смелость спортсменов быстро улетучилась - они позакрывали странички в соцсетях, отключили мобильники. Через своих знакомых передают: их теперь тоже стали травить. Местный депутат Константин Терещенко, первым написавший заявление в органы, говорит, что выход из этой истории только один. Чтобы не было травли и не дай бог самосуда, о котором пишут местные жители в комментариях, драчуны должны извиниться.

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- Хочу обратиться к ребятам, которые принимали участие в избиении. У вас сейчас такой возраст - самый интересный, когда, наверное, кажется, что вы сильные и смелые. Так вот проявите смелость: извинитесь перед теми, кого вы били, кого вы унижали. Запишите видео, придите в полицию. Проявите смелость и совершите мужской поступок, - предложил барабинский депутат.

Тем временем в СКР возбудили уголовное дело по статье 116 «Побои», которая предусматривает до двух лет лишения свободы, но и оставляет право на примирение потерпевшего с обидчиками. Тогда виновные могут избежать наказания. Родители «спортсменов» уже намекали пострадавшим семьям на деньги.

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- Отец начал намекать: мол, давайте решим вопрос без полиции, встретимся вне участка… Договориться хотели с нами, купить нас, - поделилась с «Комсомольской правдой» - Новосибирск» Марина, мама пострадавшего школьника. - Но я хочу наказания для того, кто бил моего ребенка. Я посмотрела этому спортсмену в глаза. Они пустые и злые. У меня было такое чувство, что это не 16-летний подросток, а мужчина, который на зоне срок отмотал. Вот такие у него глаза. Ненависть в них.

КСТАТИ

Виноваты «околофутбол» и лайки?

Константин Терещенко собирается писать новое заявление в полицию. Говорит, что Барабинск столкнулся не с обычным хулиганьем, а с радикальной группировкой. Спортсмены сами на видео бросаются таким понятием, как «околофутбол» (когда болельщики после матча идут стенка на стенку). Да и в соцсетях у драчунов полно видео, где футбольные хулиганы участвуют в подобных массовых потасовках. Не исключено, что подростки пытались подражать этой субкультуре.

— Они избивали людей и снимали на видео систематически, — говорит Константин Терещенко. — Я не знаю, может, ради лайков это делали. Полицейским надо проверить весь их интернет-трафик, все их переписки. Не удивлюсь, если пострадавших будет больше.

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