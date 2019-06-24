Хайпанули: ради «лайков» в интернете подростки снимали, как унижают сверстников

В Барабинске трое хулиганов устроили террор подросткам. Отрабатывали на жертвах «вертушку», со смаком записывали «успехи» на видео. Окружив стайкой, нападали на сверстников и тех, кто помладше.

- Моему сыну 13 лет. Он вместе с одноклассниками играл в футбол недалеко от дома, - рассказала «КП»-Новосибирск» Марина, мама одного из пострадавших. - А эти спортсмены сидели возле поля на скамейке, пили пиво. Сын мой стоял на воротах, и им что-то не понравилось. Подошли, стали наезжать. Сначала ударили его кулаком по лицу. Он упал. Потом стали пинать, прыгать на нем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/702339" frameborder="0"></iframe> В Барабинске подростки снимали на видео, как издеваются над сверстниками.

На одном из роликов видно, как парень от удара ногой по лицу пластом падает на спину. Видео обрывается так, что даже не понятно: жив ли? Похоже, от этого жестокое «реалити-шоу» только выигрывало.

Ролики разлетелись по мессенджерам и попали в телефон к местному депутату – Константину Терещенко. Тот передал видео в «Комсомольскую правду» и в органы.

«Им не хватило любви» - психолог прокомментировала причины подростковой жестокости. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

— Они избивали людей и снимали на видео систематически. Я не знаю, может, ради лайков это делали, - предположил Терещенко. - Полицейским надо проверить весь их интернет-трафик, все их переписки.

Была даже версия, что отморозки торговали жестоким видео. Это не подтвердилось, говорит Дмитрий Чечулин из областного управления СКР. Но, действительно, пытались хайпануть – по итогам следствия правоохранители признали это.

«Подростки смотрят сериалы о том, как правильно избить» - инцидент в Барабинске прокомментировала депутат Госдумы Вера Ганзя. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

- Злоумышленники снимали преступления на камеру мобильного телефона в целях последующего размещения видеофонограмм в сети «Интернет», - комментирует старший помощник прокурора области Дмитрий Лямкин.

Известно, что пострадало, как минимум, четверо ребят. А сами хулиганы, как выяснилось – «патриоты», занимались в клубе.

Барабинский клуб – патриотический, или бойцовский? Глава новосибирской Федерации панкратиона прокомментировал криминальные действия подростков. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Все потерпевшие живы и уже здоровы. Но садистам придется ответить. Двум из них – по 17 лет, одному 16. Этого достаточно, чтобы идти под суд. Приговор им грозит за побои, пособничество в побоях и причинение легкого вреда здоровью.

И статья о побоях, и статья о причинения легкого вреда допускают до двух лет колонии. Частично суд может их суммировать. Но к несовершеннолетним закон добр – реального срока явно не дадут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Это их тренер научил?! Подростки, которые избивали школьников и снимали это на видео, оказались спортсменами

Подростки, которых сейчас допрашивают в полиции, занимались в патриотическом клубе, мечтали стать десантниками, увлекались карате, панкратионом... Их спортивный инструктор Вадим К., который и обучал парней всяким приемчикам, не хочет общаться с журналистами. И очень жалеет воспитанников. Говорит, переживает за них, как за родных сыновей.

- Вот представьте: ваш сын ходит в спортивно-бойцовский клуб. Потом попадает в какую-то неприятную историю на улице. Как вы думаете, что он будет чувствовать? Мало ли, какие бывают ситуации, улица есть улица. И что будет чувствовать человек, когда от него все откажутся? (подробнее)

«В сериалах показывают, как правильно нанести увечья» - ЧП в Барабинске прокомментировала депутат Госдумы

Вера Ганзя, которая была директором школы в Барабинске, считает, что проблема – в соцсетях и жестоких фильмах (подробнее)

Как футбольные фанаты: в Сети появилось еще одно видео, где барабинские подростки избивают школьника

У барабинских следователей на руках появилось третье видео, оно станет вещдоком против подростков, которые избивали школьников и снимали свои похождения на мобильники (подробнее).