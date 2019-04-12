Версия: барабинским подросткам платили, чтобы они избивали сверстников на видео

Барабинск — городок на 30 тысяч жителей. Считай — большая деревня. Только в Новосибирской области о его существовании и знали. До прошлого года, когда подросток пришел в колледж с ружьем и открыл пальбу по сверстникам. Живые «мишени» не пострадали, а сам стрелок покончил с собой. Это было громкое дело, но его вскоре затмили другие скандалы.

Но вот Барабинск вновь напомнил о себе, и снова ЧП — подростковое. На этот раз по мессенджерам разлетелись ролики с подростковыми драками. Хотя, как сказать — драки… На одном видео стоит испуганный парень, а вокруг него — стая в спортивных костюмах. Один такой спортсмен делает вертушку и ногой попадает прямо в лицо жертве. Парень падает без чувств, изо рта — кровь.

ЕГО ЗАСТАВИЛИ СНИМАТЬ ВИДЕО

Роликов как минимум три. За что били и зачем снимали — неизвестно. Но у местного депутата Константина Терещенко есть догадка.

— Есть версия, что подростки состояли в определенных группах во «ВКонтакте», где за подобные видео платят деньги. Это такая же история, как с «Синим китом», только там агитировали молодежь на вред себе, а тут — на причинение вреда здоровье другим, — говорит Терещенко. — Я даже написал заявление в ФСБ с просьбой проверить эту информацию, посмотреть всю их переписку в Сети.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/702662" frameborder="0"></iframe> "Извинитесь на видео, это будет мужской поступок": депутат призвал подростков к публичному раскаянию.

Один из пострадавших парней также сказал «Комсомолке», что такое возможно:

— Я слышал о подобном, но это неточно.

Да, версия кажется шокирующей. Но давайте вспомним тот самый «Синий кит». Кто поверил бы десять лет назад, что незнакомцы из интернета будут заставлять детей увечить и убивать себя? Идея бизнеса на жестоком реалити-видео выглядит куда более логичной. Отвратительной, но логичной.

Жертву напоили чаем, угостили шаурмой – подробности о деле барабинских «спортсменов». Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Мы связались с Натальей Драчук — старшей сестрой одного из «операторов». Брат, уверяет, никого не бил, но фиксировал драки на мобильник.

— Брата заставил снимать драку один из «спортсменов». Потом сказал перекинуть ему это видео во «ВКонтакте». И тот уже сам начал цепочку огромную, пересылал видео еще кому-то и еще кому-то. То есть это было целенаправленно — чтобы кому-то отправить, пересылал определенным людям. Мой брат думал, что таким образом он хвастался, мол, посмотрите я какой, — рассказала девушка.

За брата волнуется, но, говорит, не снимает ответственности за его операторское участие. И очень переживает из-за травли, которая развернулась в интернете. Незнакомцы, готовые буквально линчевать, пишут и брату, и ей самой, и другим родственникам.

НЕЛЕГАЛЬНЫЙ ПАТРИОТ

Следственный комитет сейчас возбудил дело по уголовной статье 116 — «Побои». Сотрудники выясняют, кто какую роль играл в стае. Но самым отвратительным выглядит хулиган, пинающий жертву по лицу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/702339" frameborder="0"></iframe> В Барабинске подростки снимали на видео, как издеваются над сверстниками.

«Каратист» занимался в патриотическом клубе. Да, да, именно то создание, которое лишило сверстника сознания. Такой вот патриот. И, кстати, в патриотический клуб он попал незаконно. Как выяснил прокурор, принимали подростков без нужных заявлений.

«Мелочь, — скажете вы, — это всего лишь — бумажка». Может и так. Но если нарушались такие процедуры, то где гарантия, что не было нарушений в воспитании?

Барабинский клуб – патриотический, или бойцовский? Глава новосибирской Федерации панкратиона прокомментировал криминальные действия подростков. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

«Запрещено применять физическую силу для выяснения отношений и осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травматизм, унижать достоинство других учащихся» — это цитата из Устава клуба. А воспитанники знали про этот устав? А взрослые воспитывали «патриотов» так, чтобы они этот устав соблюдали? Похоже, что нет. Напомним, что есть вообще версия, что тренер клуба учил детей боям без правил.

— Та ситуация, которая произошла в городе, послужила основанием для исключения подростка из членов клуба, — рассказал «КП» Дмитрий Лямкин, представитель Новосибирской областной прокуратуры. Но это, конечно, только маленькая часть наказания, которое получит любитель махать ногами.

«Им не хватило любви» - психолог прокомментировала причины подростковой жестокости. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

КСТАТИ

4 важных вопроса про дело барабинских «спортсменов»

Юридические тонкости в эфире Радио «Комсомольская правда» прояснил старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин. С его помощью отвечаем на основные вопросы по громкому делу.

— Как накажут виновных?

Уголовное дело возбуждено по статье 116 — «Побои». Она допускает разные наказания. Самый строгий вариант — 2 года лишения свободы. Но! В уголовном кодексе говорится: «Наказание в виде лишения свободы не может быть назначено… несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления небольшой тяжести впервые». В 116-й статье есть и другие варианты наказаний — помягче. Возможно, суд приговорит виновных к обязательным работам.

— А что, если родители этих негодяев дадут потерпевшим денег и те заберут заявления? Тогда же вообще никакого наказания не будет?

Некоторые уголовные статьи допускают примирение сторон. Если, например, муж ударил жену, или жена — мужа… Они могут официально примириться и дело прекращается. Но примирение в ситуации с барабинскими подростками невозможно.

— Раньше эти подростки ни на чем не попадались?

Попадались. «Спортсмен», который ударил парня ногой, ловился на мелком хулиганстве и стоял на учете в полиции. Но это — не преступление. Это — административное нарушение.

Дело барабинских «спортсменов»: в чем виновата местная полиция? Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

— А взрослые ни в чем не виноваты?

Виноваты! Например, полицейские. Когда юношу снимали с учета в ПДН, не выполнили нужные процедуры. Сотрудники не запросили у школы характеристики на парня. Это незначительное нарушение, но оно было. А еще есть нарушения в местных патриотических клубах.

— Не соблюдался возрастной ценз членов клуба. В «Десантнике» занимались лица старше 18 лет, а в «Патриоте» занимались 12-летние дети, в том время как было предусмотрено принятие в клуб с 14 лет, — приводит примеры старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин.

Это, конечно, не такие нарушения, за которые педагогов строго покарают. Но исправлять заставят.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

«Избивают под влиянием инстинктов»

Магистр психологии, клинический психолог Андрей Якутин объяснил причины подростковой жестокости так:

— Исконно основными занятиями мужчины были война и охота. Два опасных тяжелых занятия. Сейчас этого в обиходе большинства мужчин нет. У подростков — точно нет. Поэтому они таким образом компенсируют то, что заложено природой.

«Подростки смотрят сериалы о том, как правильно избить» - инцидент в Барабинске прокомментировала депутат Госдумы Вера Ганзя. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

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